Неожиданно: Тина Кароль и «Бумбокс» выпустили совместную песню (видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Тина Кароль, которой периодически приписывают романтические отношения с коллегой по шоу «Голос країни» Даном Баланом, порадовала поклонников сотрудничеством с группой «Бумбокс». Музыканты представили мощный совместный трек на украинском языке «Безодня». Премьера песни состоялась 4 апреля на YouTube-канале familyboombox.

Вскоре Тина и лидер «Бумбокса» Андрей Хлывнюк обещают представить клип на совместную песню, которая пришлась по душе поклонникам.

Первые слушатели отмечают необычную энергетику и сочетание голосов Андрея Хлывнюка и Тины Кароль.

«Необычайное сочетание голосов», «Это очень красивая работа», «Божественный дуэт», — пишут под видео.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что группа «Время и Стекло» представила клип на новую песню «Дим».

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