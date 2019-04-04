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Неожиданно: Тина Кароль и «Бумбокс» выпустили совместную песню (видео)
Популярная украинская певица Тина Кароль, которой периодически приписывают романтические отношения с коллегой по шоу «Голос країни» Даном Баланом, порадовала поклонников сотрудничеством с группой «Бумбокс». Музыканты представили мощный совместный трек на украинском языке «Безодня». Премьера песни состоялась 4 апреля на YouTube-канале familyboombox.
Вскоре Тина и лидер «Бумбокса» Андрей Хлывнюк обещают представить клип на совместную песню, которая пришлась по душе поклонникам.
Первые слушатели отмечают необычную энергетику и сочетание голосов Андрея Хлывнюка и Тины Кароль.
«Необычайное сочетание голосов», «Это очень красивая работа», «Божественный дуэт», — пишут под видео.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что группа «Время и Стекло» представила клип на новую песню «Дим».
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