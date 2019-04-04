- 0:40 Показал средний палец: в Харькове разгорелся скандал вокруг патрульного и водителя
- 23:34 Потеплеет до плюс 20: синоптик озвучил прогноз погоды на выходные дни
- 23:27 Не та лаборатория: у Порошенко усомнились в результатах анализов, которые Зеленский еще не сдал
- 23:23 Что получила жена самого богатого человека в мире после развода
- 22:59 Стали известны соперницы сборной Украины по гандболу в отборе на Евро-2020
- 22:52 Известный российский актер получил серьезную травму во время спектакля
- 22:51 Назван ТОП-5 самых ужасных дорог Украины
- 22:39 В николаевской горбольнице погиб человек: детали и фото с места трагедии
- 22:27 Я готов провести дебаты между Порошенко и Зеленским, — Рабинович
- 22:21 Оккупанты вынесли приговор 16-летнему крымскому татарину за "надругательство" над флагом России
Потеплеет до плюс 20: синоптик озвучил прогноз погоды на выходные дни
После небольшого похолодания в первые дни апреля украинцев ждет несколько теплых дней. Об этом «ФАКТАМ» рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
По его словам, потеплеет уже в пятницу, 5 апреля. При этом днем температура поднимется до плюс 12−16 градусов, а с 17−18 апреля возможно потепление даже до плюс 21. В то же время ночью столбик термометра не покажет выше 8−9 градусов тепла.
«Но с Вербного воскресенья (21 апреля) погода, как обычно, испортится: почти всю Страстную неделю будет довольно прохладно, ветрено и дождливо. Успокоится лишь на Пасху: выглянет солнышко, высохнут лужи, существенно потеплеет (до 20 градусов)», — говорит народный синоптик, уточняя, что апрель будет достаточно сухим.
Подробный прогноз с картами читайте в «ФАКТАХ»: Солнце, мороз и даже снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!