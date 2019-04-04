Потеплеет до плюс 20: синоптик озвучил прогноз погоды на выходные дни

Украина

После небольшого похолодания в первые дни апреля украинцев ждет несколько теплых дней. Об этом «ФАКТАМ» рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, потеплеет уже в пятницу, 5 апреля. При этом днем температура поднимется до плюс 12−16 градусов, а с 17−18 апреля возможно потепление даже до плюс 21. В то же время ночью столбик термометра не покажет выше 8−9 градусов тепла.

«Но с Вербного воскресенья (21 апреля) погода, как обычно, испортится: почти всю Страстную неделю будет довольно прохладно, ветрено и дождливо. Успокоится лишь на Пасху: выглянет солнышко, высохнут лужи, существенно потеплеет (до 20 градусов)», — говорит народный синоптик, уточняя, что апрель будет достаточно сухим.

Подробный прогноз с картами читайте в «ФАКТАХ»: Солнце, мороз и даже снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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