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Доведена до состояния мумии: в Днепре сын привез в больницу изморенную до комы мать (фото 18+)
В Днепре пожилую женщину близкие заморили голодом. В больницу 60-летняя пациентка поступила на стадии крайнего истощения и спустя два дня скончалась.
Петр Давиденко, который в больнице им. Мечникова заведует приемно-диагностическим отделением, показал фотографии пациентки, когда ее привезли в медучреждение. Шокирующие фото демонстрируют, как выглядит кома третьей степени.
Врач говорит, что был поражен не только состоянием пациентки — не меньший ужас вызывает тот факт, что до такого состояния не довести за один день. То есть процесс был длительный. «Средневековье в отдельно взятой квартире», — констатировал Давиденко.
«В отделение поступила пожилая женщина. Ее привез сын (это подчеркиваю). Состояние, в котором мы ее обнаружили, сложно описать, оно вообще не поддается здравому смыслу. „На пороге смерти“. Буквально. В том смысле, что так не живут, состояние полного истощения, кома 3 степени… Какие бы оправдания не придумывали родные этой женщины, принять и понять это нельзя», — говорит врач.
Позднее стало известно, что спасти женщину не удалось — она скончалась. По словам Давиденко, врачи уведомили о случившемся полицию.
В соцсетях уже высказали предположение, что женщине, доведенной до полусмерти, умышленно не позволили уйти из жизни дома.
«Привезли для того, чтобы она не умерла дома. Их же посадили бы»;
«Ситуация уже «стара как мир». Запускают человека, который не в состоянии о себе позаботиться, до агонального состояния и доставляют в лечебное учреждение когда начинает умирать. Частенько поздно вечером это происходит. Очень жаль. Редко удается спасти. Но спасению не всегда рады «родственнички», — говорят пользователи.
В то же время врачи больницы им. Мечникова призывают не спешить с обвинениями.
Напомним, трагедия в Днепре — не первый случай, когда пожилые люди умирают, будучи не в состоянии позаботиться о себе. При похожих обстоятельствах скончалась пожилая женщина в Хмельницкой области. А на Закарпатье мать заморила голодом двухлетнего ребенка.
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