Зеленский будет играть ту роль президента, которую ему напишут, — нардеп

Политика

«Зеленский будет играть ту роль президента, которую ему напишут», — заявил народный депутат Украины фракции партии «Блок Петра Порошенко» Александр Бригинец в эфире телеканала «112 Украина», комментируя проведение на НСК «Олимпийский» дебатов между кандидатами, которые вышли во второй тур президентских выборов.

«Ничего плохо в дебатах на НСК „Олимпийский“ я не вижу, меня удивило другое. Ведь мы говорим о Зеленском-актере, который играет определенные роли: в первом туре он играл растерянного простачка, а во втором туре начал с хамства. И это опасность не только для тем, которые он не хочет поднимать, но и для роли, которую ему напишут. Он может сыграть очень хорошо, но какую именно роль сыграет, когда станет президентом, — это еще один вопрос, который стоит сегодня перед избирателями», — сказал Бригинец.

Он также обратил внимание на то, что Владимир Зеленский пытается превратить дебаты в шоу. «На самом деле избиратели этого не осознают… Выступить, ответить на какие-то вопросы можно и превратив это в шоу, и так, что часть сторонников от него откажется. На дебатах, если они состоятся, Зеленский может говорить много, но ничего не сказать», — отметил Бригинец.

Он также напомнил, что у украинцев существует традиция: сегодня кого-то обожаем, а завтра говорим, что это плохой политик.

«Убежден, что такой вариант может произойти с Зеленским в ближайшие недели. Это зависит и от дебатов, но фактор надежности, вечной любви к политикам в нашей стране отсутствует», — сказал Бригинец.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter