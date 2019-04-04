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На Осокорках в Киеве масштабный пожар, который видно за километры: первые фото и видео
В Киеве в районе Осокорков случился масштабный пожар. Столб дыма виден за несколько километров от места ЧП.
Огнем охвачены 800 квадратных метров территории, но прибывшим пожарным уже удалось локализовать пламя.
Пожар возник по улице Ижевской, 2. Там расположены МАФы, которые используются как строительные бытовки, временные офисные помещения, магазины.
Пока информации о пострадавших не поступало. Конструкции горят уже более двух часов, на месте работают 13 пожарных машин.
Напомним, 29 марта в Киеве горело многоэтажное здание, погибла семья. А 3 марта в городе сгорела СТО с автомобилями. Пожар в бизнес-центре 2 апреля показал, что нередко причиной возгорания становятся нарушения норм безопасности, а способствует распространению огня неправильно выбранный утеплитель здания.
Фото ДСНС в Києві/Facebook, kiev.informator.ua
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