- 16:28 Дебаты на "Олимпийском": Порошенко готов заплатить половину суммы и ждет "взноса" от Зеленского
- 16:12 В Днепре московский поезд насмерть сбил мужчину в наушниках
- 15:59 Названа причина смерти режиссера Георгия Данелии
- 15:59 О планах идти в президенты Зеленский рассказал сначала Коломойскому, а уже потом семье
- 15:43 Одну из центральных улиц Киева назвали в честь Джона Маккейна
- 15:39 В Хмельницком массовое отравление детей: подозревают молочную кухню
- 15:32 Ученицу избили в школе в центре Киева: подробности ЧП на Печерске
- 15:31 Порошенко ждет Зеленского для прохождения тестов на алкоголь и наркотики перед дебатами
- 15:29 Боевики "ДНР" снесли мраморную композицию в центре Донецка
- 15:06 Российский телеканал "Дождь" дважды оскандалился с картой Украины
Российский телеканал "Дождь" дважды оскандалился с картой Украины
Считающийся оппозиционным к режиму Путина российский телеканал «Дождь» опубликовал на своем сайте карту Украины не только без аннексированного полуострова Крым, но и без части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Таким образом журналисты проиллюстрировали итоги первого тура президентских выборов в Украине.
Инфографика озаглавлена как «Победители голосования в регионах», не ней обозначены регионы Украины, каких кандидатов в президенты Украины поддержало большинство избирателей, проживающих на этой территории.
Примечательно, что кроме отсутствия на карте Крыма, название одной из украинских областей — Кировоградской — указано с ошибкой «Кривоградская».
Карта от телеканала «Дождь»
Напомним, карта без аннексированного Россией Крыма шокировала киевлян, которые пришли на голосование на один из избирательных участков в столице.
Тем временем в Ростовской области России выпустили детскую книгу с картой государства-агрессора, где Крым отсутствует.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.