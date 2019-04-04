Российский телеканал "Дождь" дважды оскандалился с картой Украины

Мир

Считающийся оппозиционным к режиму Путина российский телеканал «Дождь» опубликовал на своем сайте карту Украины не только без аннексированного полуострова Крым, но и без части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Таким образом журналисты проиллюстрировали итоги первого тура президентских выборов в Украине.

Инфографика озаглавлена как «Победители голосования в регионах», не ней обозначены регионы Украины, каких кандидатов в президенты Украины поддержало большинство избирателей, проживающих на этой территории.

Примечательно, что кроме отсутствия на карте Крыма, название одной из украинских областей — Кировоградской — указано с ошибкой «Кривоградская».

Карта от телеканала «Дождь»

Напомним, карта без аннексированного Россией Крыма шокировала киевлян, которые пришли на голосование на один из избирательных участков в столице.

Тем временем в Ростовской области России выпустили детскую книгу с картой государства-агрессора, где Крым отсутствует.

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