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Путин создал фабрику лжи: сколько Кремль тратит на пропаганду
Россия более пяти лет ведет против Украины гибридную войну, насыщая свое информационное пространство фейками и манипуляциями о событиях в нашей стране. На создание спекулятивной информационной картинки Россия тратит примерно 3 миллиарда долларов в год. Такие данные в комментарии «ФАКТАМ» озвучил заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин.
«Москва тратит на пропаганду колоссальные деньги — до 3 миллиардов долларов в год. Только пропагандистское информационное агентство Sputnik, рассчитанное на иностранную аудиторию, получает на свою деятельность 360 миллионов долларов в год», — рассказывает Золотухин.
«Главное, что путинская пропаганда старается вбить в головы украинцев, — лживая идея о том, что Украина как независимое государство не состоялась. Но люди ведь видят и понимают, что это ложь», — продолжает замминистра.
О специфике информационной войны России против Украины читайте в интервью спикера сообщества InformNapalm Михаила Макарука.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!