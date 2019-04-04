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Порошенко ждет Зеленского для прохождения тестов на алкоголь и наркотики перед дебатами
В ответ на заявления штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского относительно необходимости проведения перед дебатами медэспертизы, у главы государства Петра Порошенко назначили время для прохождения теста на алкоголь и наркотики.
«В пятницу 5 апреля, в 9:00 в медпункте НСК „Олимпийский“ Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского для прохождения тестов на алкоголь и наркотики. Прекрасная кампания», — написал в социальных сетях журналист Валерий Калниш.
Об этом говорилось и во время брифинга спикера штаба Петра Порошенко Олега Медведева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Петр Порошенко заявил, что согласен устроить предвыборные дебаты на стадионе, на чем настаивал кандидат Владимир Зеленский.
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