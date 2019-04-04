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Украина

У Зеленского отреагировали на согласие Порошенко устроить дебаты на "Олимпийском"

13:11 4 апреля 2019 2200
Порошенко и Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Штабу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского оказалось мало согласия действующего главы государства Петра Порошенко на дебаты не в телестудии, а на столичном стадионе «Олимпийский».

У Зеленского ждут, чтобы президент выполнил еще ряд условий — проведения медицинской экспертизы и признания того, что Петр Порошенко будет говорить не с «марионеткой Коломойского», а с кандидатом в президенты. «Не на все вопросы даны ответы по этому поводу. Мы еще ждем, может, нам еще дадут дополнительный ответ. В ролике было еще несколько вопросов … там было о признании кандидата кандидатом, о предоставлении ответа относительно медицинской экспертизы», — цитирует УНИАН руководителя штаба Ивана Баканова. По его словам, до этого рано что-то конкретно говорить о самих дебатах.

Тем временем в Центризбиркоме заявляют, что встреча вышедших во второй тур президентских выборов действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на «Олимпийском» может быть формой предвыборной агитации, а не теледебатами, как-то определяет Закон «О выборах президента Украины». И, исходя из этого, не может финансироваться из госбюджета.

Об этом «Укринформу» заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко. Он также напомнил, что до момента принятия ЦИК итогового протокола о результатах голосования 31 марта и объявления второго тура голосования агитация кандидатов на высший государственный пост не допускается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НТСУ) заявила об имеющихся технических возможностях провести дебаты кандидатов в президенты на стадионе «Олимпийский», а МВД — о способности обеспечить их безопасность.

Читателям «ФАКТОВ» предложили даже выбрать ведущего для дебатов.

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