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Названа причина смерти режиссера Георгия Данелии
Известный советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия скончался от остановки сердца. Об этом сообщила его жена.
По ее словам, проблемы с сердцем спровоцировало тяжелое заболевание — эмфизема легких. С таким диагнозом его госпитализировали в феврале в тяжелом состоянии.
В середине марта состояние 88-летнего мэтра улучшилось, однако он оставался в реанимации.
Напомним, в конце марта серьезную операцию на сердце перенес известный актер и режиссер Юлий Гусман.
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