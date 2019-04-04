Названа причина смерти режиссера Георгия Данелии

Мир

Известный советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия скончался от остановки сердца. Об этом сообщила его жена.

По ее словам, проблемы с сердцем спровоцировало тяжелое заболевание — эмфизема легких. С таким диагнозом его госпитализировали в феврале в тяжелом состоянии.

В середине марта состояние 88-летнего мэтра улучшилось, однако он оставался в реанимации.

Напомним, в конце марта серьезную операцию на сердце перенес известный актер и режиссер Юлий Гусман.



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