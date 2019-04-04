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Умер режиссер Георгий Данелия
В Москве умер знаменитый режиссер Георгий Данелия. Он скончался в возрасте 88 лет после длительной болезни. Режиссер долгое время страдал от эмфиземы легких.
Данелия родился в 1930 году в Тбилиси, но большую часть жизни провел в Москве. В творческой биографии режиссера около семи десятков фильмов. Самыми любимыми стали его картины «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Не горюй!», «Осенний марафон», «Орел и решка», «Настя». Последней работой режиссера стал анимационный фильм «Ку! Кин-дза-дза» (2013 год).
Данелия много лет провел в борьбе с тяжелым заболеванием легких. В феврале 2019 года режиссера пришлось госпитализировать в одну из клиник Москвы из-за обострения болезни. Тогда, чтобы облегчить состояние пациента, врачи ввели его в искусственную кому.
В интервью «ФАКТАМ» Георгий Данелия признавался, что больше всего боялся прожить недостойно, а также надеялся порадовать поклонников автобиографической книгой.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..