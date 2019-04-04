В Украине рассказали, чем Зеленский напугал Путина

Политика

Итоги первого тура президентских выборов в Украине стали шоком даже для тех, кто сидит в Кремле. Ведь и они, и мы, да и в Европе никогда не имели дело с подобными голосованиями и с выходом таких людей на поверхность, считает известный украинский журналист Александр Мартыненко.

Он констатировал, что в Москве пребывают сейчас, с одной стороны, в растерянности, с другой — очень опасаются повторения того же самого в России. Они всерьез начали опасаться появления «российского Зеленского».

«Он не обязательно может быть актером. Он должен быть просто несистемным. Если украинцы сделали такой выбор, для многих в России встанет вопрос: почему бы и у нас подобному не произойти? Перенос такого сценария в Россию вполне возможен», — считает Мартыненко.

Он отметил, что если образ Порошенко для российской власти понятен и ясен, они сформировали образ врага и спокойно его эксплуатируют, то с Зеленским в этом смысле — сплошные вопросы.

Полный текст интервью читайте в статье «Зеленский — пластилиновый кандидат, его результат стал шоком для Кремля, — Александр Мартыненко».

Напомним, соцсети с радостью подхватили тему дебатов Порошенко и Зеленского на НСК «Олимпийский».



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