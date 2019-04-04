Днепр стал жертвой настоящей «рыбной» катастрофы: почему так произошло и как спасти ситуацию (фото)

Общество

В водоемах 22 областей Украины начался нерест, в связи с чем с 1 апреля до 9 июня введен запрет на вылов рыбы и раков. Правда, он не тотальный: разрешается рыбалка в отведенных для этого местах (на значительном расстоянии от нерестилищ, как правило, в пределах населенных пунктов) на одну удочку с одним крючком в светлое время суток. При этом разовый вылов не должен превышать трех килограммов.

— Вначале нереститься хищная рыба (щука, судак, окунь), а затем — травоядная (плотва, лещ, подуст, карп), — рассказал «ФАКТАМ» председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков. — Щука начинает метать икру, когда вода прогревается до шести градусов, подуст — до семи, лещ — до 12, плотва — до 14, карп — до 18, сом — до 20. Поэтому за Западе нерестовый запрет «плавающий»: его вводят на тот или иной вид рыбы именно тогда, когда она идет на нерест. У нас сохранился советский подход: ограничения вводятся с апреля до первой половины июня на все виды.

За незначительные нарушения запрета предусмотрен штраф от 104 до 170 гривен. За массовый лов сетями или с помощью электроудочки, взрывчатых веществ, химикатов браконьер может получить до трех лет тюрьмы. Но за последние четыре года суды приговорили к лишению свободы только двоих браконьеров, каждый из них получил по два года.

На многих реках Украины есть плотины и водохранилища, только на Днепре их шесть. Воду там то поднимают, то сбрасывают. Это может приводить к уничтожению нерестилищ. Ведь икра погибнет, если в результате падения воды окажется на суше. А если уровень воды становится слишком высоким, икра не нагреется до температуры, достаточной, чтобы вылупились мальки.

— Из-за этого рыбы в Днепре и многих других реках с каждым годом становится все меньше и меньше?

— Это далеко не единственная причина. К сожалению, за последнее время утрачены порядка 40 процентов площади нерестилищ. Это в среднем в водоемах Украины. В Днепре ситуация еще хуже: исчезли более 50 (!) процентов площади нерестилищ. Одна из главных причин — массовая, с грубейшими нарушениями природоохранных норм, застройка береговой линии. Взять хотя бы элитный поселок под Киевом — Кончу-Заспу. Там почти весь берег застроен, на местах, где прежде нерестилась рыба, сооружены стоянки для яхт состоятельных и влиятельных людей.

Но есть и другие причины снижения количества рыбы: в прошлом году в водоемы Украины сброшено два с половиной миллиарда кубометров промышленных и бытовых стоков. Причем почти половина из них неочищенные. Один из способов бороться с этим — создать эффективную систему, которая стимулировала бы вложение средств в строительство и модернизацию очистных сооружений. Ведь сейчас предприятие-нарушитель может отделаться за загрязнение водоема штрафом в… 170 гривен.

Одними из крупнейших отравителей рек и озер стали аграрии — во многих регионах поля вплотную подступают к водоемам, хотя это запрещено законодательством. Во время дождей химикаты с полей смываются в воду, уничтожая в ней все живое. В прошлом году по этой причине полностью или почти полностью уничтожена рыба в двух с половиной тысячах водоемов страны. Кстати, сельское хозяйство берет для орошения около 70 процентов от общего количества воды, которая расходуется в Украине на народное хозяйство и коммунальные нужды.

Многие предприятия попросту «выпивают» колоссальное количество воды. Поясню, о чем идет речь. Только один средних размеров химический завод забирает из природных источников около 5 миллионов кубометров воды в год. Возвращает в окружающую среду лишь 2 миллиона кубов. Остальное 3 миллиона безвозвратно расходуются на его нужды. Поэтому не удивительно, что уже пятый год подряд наполненность наших водоемов составляет лишь 70 процентов от нормы.

— Причалы в Конче-Заспе не снести. Есть ли другие способы увеличить площадь нерестилищ?

— Да. Рыбаки, которые легально занимаются промышленным ловом, выставляют на водоемах искусственные нерестовые гнезда. Наша ассоциация вместе с ребятами из нескольких школ тоже изготовила большое количество таких гнезд. Мы в ближайшие дни выставим их на Киевском водохранилище.

Некоторые активисты призывают ввести запрет на промысловый лов. Я уверен, что выполнение этого предложения не спасет положения. Судите сами: в Украине 67 тысяч рек. Промысловый лов ведется только в пяти из них. Но и в остальных 66 тысячах 995 реках, где не работают промысловые сейнеры, рыбы мало. Значит, основная проблема не в вылове, а в загрязнении и уничтожении нерестилищ. Что же касается легальных профессиональных рыбаков, то они всячески заботятся об увеличении численности рыбы.

Кстати, серьезнейшей проблемой Киевского водохранилища стал водяной орех. Его плантации занимают уже более 40 квадратных километров площади этого искусственного моря. Плантации чилима покрывают поверхность воды плотным ковром. Солнечный свет не пробивается через него. Поэтому вода под ними становится мертвой — там не может выжить планктон, являющийся кормовой базой для остальных обитателей рек. Из-за этого годичные выловы рыбы в водохранилище на 400 тонн меньше, чем могли бы быть. Парадокс в том, что водный орех внесен в Красную книгу, поэтому его уничтожение запрещено.

Александр Чистяков демонстрирует плантации водного ореха (чилима), которые захватили около 40 квадратных километров площади Киевского водохранилища

Напомним, обычно нерестовый период и запрет на добычу водных биоресурсов длится до 30 июня, но каждый регион сам устанавливает сроки, учитывая температурные условия.

«ФАКТЫ» также писали, что по итогам 2018 года ученые впервые зафиксировали уменьшение стока воды в Днепре на 11 кубических километров. По мнению экспертов, если столь тревожная тенденция сохранится, водные запасы нашей страны к 2050 году могут сократиться на 20−30 процентов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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