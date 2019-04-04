«Главное, чтобы Зеленский не подсунул чужие анализы, как сборная РФ», — журналист

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Состоятся или нет дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, достоверно неизвестно. Но вся страна надеется, что они все-таки будут. В соцсетях только об этом и разговоров. Люди нервничают, истерят, шутят и по поводу возможных дебатов, и в связи со сдачей кандидатами анализов на алкоголь и наркотики, намеченных на утро 5 апреля. Придет ли Владимир Зеленский на медобследование — кто знает. Но вызов брошен и мяч сейчас на его стороне поля. А пока пользователи соцсетей моделируют сценарии будущих дебатов и щедро раздают советы.

Блогер Cергей Кошман описал в Facebook, как он представляет себе начало действа: «Порошенко будет выходить под Rammstein. Зеленский — под Red Hot Chili Peppers. Гимн України от Порошенко будет петь Вакарчук. Гимн Украины от Зеленского — MARUV. Начало предлагается такое…»

Журналист Ольга Лень делится в соцсети своими опасениями по поводу сдачи анализов претендентами на булаву: «Теперь главное, чтобы Зеленский не подсунул чужие анализы, как сборная РФ».

А волонтер Виталий Дейнега не только радуется тому, что Порошенко принял вызов на дебаты на стадионе, но и дает ему советы по тактике их проведения:

«Стадион так стадион», — цитата утра от Петра Алексеевича. Честно говоря, вчера не удержался и написал нескольким его адекватным соратникам, что надо идти. Потому что если Зеленский таки придет на 3-часовые дебаты, то вряд ли потянет их без суфлера и наушника в левом. Порошенко можно обвинять в чем угодно, но спикер и импровизатор он одаренный.

Думаю, что будет весело. И за одну ночь у Петра появились шансы не пролететь мимо парламента осенью и даже мимо второго срока. Цирк это или нет — дело третье. После первого тура он действительно не в той позиции, чтоб диктовать условия. Короче, рад, что не испугался. Надеюсь, ему хватит духу и на второй шаг, о котором я вчера писал, — начать на стадионе с признания своих ошибок. А лучше — с извинений. Тактика молчать, избегать и гнуть свое неэффективна. Она, собственно, и привела Петра на стадион" — пишет Дейнега в Facebook.

Блогер Алена Яхно тоже поделилась могучим впечатлением, которое оказала на нее новость о грядущем медобследовании: «Завтра в 9:00 Порошенко идет сдавать анализы. У вас тоже ощущение, что мы попали в сериал «Черное зеркало»?))

Еще один известный блогер, Дед Панас, прокомментировал в Facebook требования Владимира Зеленского о том, чтобы Петр Порошенко извинился перед ним за слова «марионетка Коломойского», сказанные в адрес своего нынешнего соперника:

«А чё это ваш Порох не может передо мной извиниться? Я же перед Кадыровым извинился!» — смоделировал Дед Панас аргумент Зеленского.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко выразил готовность оплатить половину стоимости проведения дебатов с Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский».

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