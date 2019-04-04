Обнаженная Кейт Мосс украсила обложку глянца (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая британская супермодель Кейт Моссс, которая осенью прошлого года разочаровала поклонников располневшим телом, показала, что она снова находится в прекрасной форме. 45-летняя звезда украсила сразу три обложки знаменитого глянцевого журнала Vogue Великобритании, представ на них в разных образах.

Супермодель позировала топлес в пустыне, в белом жакете от Chanel и кремовом брючном костюме.

Снимки были сделаны тремя разными известными фешн-фотографами — шведом Микаэлем Янссоном, британцем Джейми Хоксвортом, а также голландским дуэтом Inez & Vinoodh.

«Она славится своим бесцеремонным характером и красотой, как у благородного сфинкса. Кейт Мосс выступила помощником главного редактора и украсила три обложки нашего майского номера», — сообщила редакция британского глянца на своей странице в Instagram.

Также Кейт опубликовала на своей странице в сети фото, на котором позирует в накидке без белья, оголив спину и ягодицы. На новых фото стройная модель демонстрирует отличную фигуру.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Настя Каменских взбудоражила сеть откровенным снимком в прозрачном кружевном белье.

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