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Обнаженная Кейт Мосс украсила обложку глянца (фото)
Знаменитая британская супермодель Кейт Моссс, которая осенью прошлого года разочаровала поклонников располневшим телом, показала, что она снова находится в прекрасной форме. 45-летняя звезда украсила сразу три обложки знаменитого глянцевого журнала Vogue Великобритании, представ на них в разных образах.
Супермодель позировала топлес в пустыне, в белом жакете от Chanel и кремовом брючном костюме.
Снимки были сделаны тремя разными известными фешн-фотографами — шведом Микаэлем Янссоном, британцем Джейми Хоксвортом, а также голландским дуэтом Inez & Vinoodh.
«Она славится своим бесцеремонным характером и красотой, как у благородного сфинкса. Кейт Мосс выступила помощником главного редактора и украсила три обложки нашего майского номера», — сообщила редакция британского глянца на своей странице в Instagram.
Также Кейт опубликовала на своей странице в сети фото, на котором позирует в накидке без белья, оголив спину и ягодицы. На новых фото стройная модель демонстрирует отличную фигуру.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Настя Каменских взбудоражила сеть откровенным снимком в прозрачном кружевном белье.
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