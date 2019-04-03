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Шоу-бизнес

Настя Каменских в прозрачном белье взбудоражила сеть (фото)

21:45 3 апреля 2019 518
Настя Каменских
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно ошарашила откровенным признанием о лишнем весе, взбудоражила сеть провокационном фото. Певица, фигуре которой теперь можно только позавидовать, опубликовала на своей странице в Instagram сексуальное фото в прозрачном белом кружевном белье.

Снимок Настя оставила без подписи.

Поклонники взорвались волной комплиментов. Свой лайк под снимком оставил и Потап, с которым певице давно приписывают роман.

Напомним, недавно в сети появился трогательный ролик «Счастье любит тишину», в котором показана история отношений Потапа и Насти. Сами артисты отношения не комментируют. Настя лишь призналась, что влюблена и счастлива. Но имя своего избранника не называет.

Напомним, Настя Каменских выпустила новый клип на ремикс песни Peligroso.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская телеведущая Виктория Киосе потрясла шикарной фигурой на пляже.

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