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Настя Каменских в прозрачном белье взбудоражила сеть (фото)
Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно ошарашила откровенным признанием о лишнем весе, взбудоражила сеть провокационном фото. Певица, фигуре которой теперь можно только позавидовать, опубликовала на своей странице в Instagram сексуальное фото в прозрачном белом кружевном белье.
Снимок Настя оставила без подписи.
Поклонники взорвались волной комплиментов. Свой лайк под снимком оставил и Потап, с которым певице давно приписывают роман.
Напомним, недавно в сети появился трогательный ролик «Счастье любит тишину», в котором показана история отношений Потапа и Насти. Сами артисты отношения не комментируют. Настя лишь призналась, что влюблена и счастлива. Но имя своего избранника не называет.
Напомним, Настя Каменских выпустила новый клип на ремикс песни Peligroso.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская телеведущая Виктория Киосе потрясла шикарной фигурой на пляже.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.