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Убивавший женщин в Киеве маньяк получил пожизненный срок в Москве
Московский городской суд вынес приговор гражданину Узбекистана Бахтиеру Матякубову, известному как «маньяк в белых перчатках». Его признали виновным в убийстве пяти женщин в Москве и Московской области. Серийный убийца получил пожизненный срок. Напомним, это уже второе пожизненное заключение для Матякубова. Первое он получил в Украине также за убийства женщин. Всего Бахтиер зарезал 11 женщин в Украине, России и Узбекистане.
Матякубов признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах совершения каждого из своих преступлений. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.
По данным Следственного комитета России (СКР), убийства в Москве и Подмосковье Бахтиер совершил с января по апрель 2015 года. Он предпочитал выслеживать женщин в безлюдных местах в парках. Иногда нападал на жертв в магазинах.
В качестве орудия убийства использовал нож, которым наносил множественные колото-резаные ранения. Криминалисты установили характерный почерк нанесения ударов. Также выяснилось, что Матякубов страдает эмоционально неустойчивым расстройством личности. Он испытывает неприязнь к женщинам.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о расследовании ФБР в отношении серийного убийца Сэмюэла Литтла в США. Он был осужден за три убийства, однако в начале нынешнего года взял на себя отвественность за убийства 90 женщин.
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