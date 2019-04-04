Никакого "Олимпийского": ЦИК сделал заявление по поводу дебатов Порошенко и Зеленского

Политика

Центральная избирательная комиссия вынесла окончательный вердикт относительно места проведения теледебатов между кандидатами в президенты Украины. Здесь заявили, что такие дебаты возможны только в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

«Теледебаты за счет средств бюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами, продолжительностью не менее 60 минут… Местом их проведения является местонахождение Национальной общественной телерадиокомпании Украины», — говорится в заявлении ЦИК, опубликованном в Facebook.

Тем не менее арбитр отмечает возможность проведения дебатов как одной из форм предвыборной агитации, оплачивать которую нужно за счет избирательных фондов.

На данном этапе проводить дискуссии между кандидатами о месте проведения и условиях проведения дебатов в ЦИК считают незаконным — как минимум до назначения второго тура выборов. А такое назначение, подчеркивают в ЦИК, может произойти только после установления результатов голосования в первом туре.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сделал неожиданное предложение бывшей сопернице на выборах Юлии Тимошенко — он хочет, чтобы она стала гарантом его честных дебатов с действующим главой государства.

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