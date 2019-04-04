Шоу-бизнес

Ставшая в третий раз мамой Анастасия Заворотнюк отпраздновала 48-й день рождения (фото)

Известная российская актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, которая в октябре прошлого года тайно родила дочь и недавно впервые показала малышку Милу, отпраздновала 48-й день рождения. По этому поводу вместе собралась вся большая семья — мама Анастасии Валентина Борисовна, 23-летняя дочь Анна, 18-летний сын Майкл, муж Петр Чернышов и пятимесячная Мила. Заворотнюк показала редкое семейное фото в сети.

«Счастье — это когда рядом все самые главные. Моя дорогая мамочка, самый лучший муж, мои такие разные и бесконечно любимые дети. Без них не представляю своей жизни. Счастье — это моя семья. Мои любимые в этот день рядом со мной, и я по-настоящему счастлива», — написала Анастасия Заворотнюк под фото.

Напомним, что актриса четыре месяца скрывала рождение младшей дочери. Мила — это первый совместный ребенок Анастасии и Петра. Перед ее появлением на свет актриса на время исчезла из виду. Она говорит, что не хотела афишировать пополнение в семье, потому что боялась, вдруг что-то пойдет не так.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что актриса Мила Йовович умилила сеть фото на дне рождения младшей дочери.

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