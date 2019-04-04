26.84 / 27.10 30.09 / 30.54
Киев: +6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Лисичанск уже без телевидения, но пока еще с интернетом: что произошло

21:54 4 апреля 2019 268
Линия электропередач
Инф. «ФАКТОВ»

На Луганщине зафиксированы проблемы с приемом телевизионного сигнала. Причиной стало обесточивание объектов Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения. К отключению прибегла компания «Луганское энергетическое объединение». В частности, на отсутствие телевизионного сигнала жаловались жители Лисичанска.

В свою очередь в компании заявили, что были вынуждены прибегнуть к крайним мерам в связи с задолженностью Концерна РРТ.

К настоящему времени в области отключены уже шесть объектов Концерна.

Напомним, в начале января 2019 года «Луганское энергетическое объединение» отключало за долги объекты водоснабжения Лисичанска.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины