Украина

Лисичанск уже без телевидения, но пока еще с интернетом: что произошло

На Луганщине зафиксированы проблемы с приемом телевизионного сигнала. Причиной стало обесточивание объектов Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения. К отключению прибегла компания «Луганское энергетическое объединение». В частности, на отсутствие телевизионного сигнала жаловались жители Лисичанска.

В свою очередь в компании заявили, что были вынуждены прибегнуть к крайним мерам в связи с задолженностью Концерна РРТ.

К настоящему времени в области отключены уже шесть объектов Концерна.

Напомним, в начале января 2019 года «Луганское энергетическое объединение» отключало за долги объекты водоснабжения Лисичанска.

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