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Лисичанск уже без телевидения, но пока еще с интернетом: что произошло
На Луганщине зафиксированы проблемы с приемом телевизионного сигнала. Причиной стало обесточивание объектов Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения. К отключению прибегла компания «Луганское энергетическое объединение». В частности, на отсутствие телевизионного сигнала жаловались жители Лисичанска.
В свою очередь в компании заявили, что были вынуждены прибегнуть к крайним мерам в связи с задолженностью Концерна РРТ.
К настоящему времени в области отключены уже шесть объектов Концерна.
Напомним, в начале января 2019 года «Луганское энергетическое объединение» отключало за долги объекты водоснабжения Лисичанска.
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