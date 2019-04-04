Оккупанты вынесли приговор 16-летнему крымскому татарину за "надругательство" над флагом России

Украина

Так называемый «мировой суд» Белогорского района аннексированного Крыма вынес приговор 16-летнему крымскому татарину Абдураману Абдувелиеву. Его обвинили в надругательстве над государственным флагом России и приговорили к ограничению свободы в течение шести месяцев.

В соответствии с материалами дела, 21 мая 2018 года парень самовольно снял три российских флага с сельсовета села Курское, а также с памятника, который находится возле школы, и клуба в этом же селе.

Примечательно, что свидетелями по делу выступают сверстники парня.

«В связи с решением суда непонятно, каким образом брат будет посещать школу. Потому что он должен находиться полгода в пределах нашего села и каждый раз сообщать о своем намерении уехать», — прокомментировала решение суда сестра Эсма Абдувелиева Абдурамана изданию «Крыи.Реалии».

Напомним, 26 марта в Крыму оккупанты незаконно арестовали 23 крымских татар, обвинив их в участии в организации Хизб ут-Тахрир, и вывезли в Ростов-на-Дону (РФ).

«ФАКТЫ» писали, что согласно данным «Левады-центра», 19 процентов россиян считают, что аннексия Крыма принесла России больше вреда, чем пользы.

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