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Украина

Я готов провести дебаты между Порошенко и Зеленским, — Рабинович

22:27 4 апреля 2019 57
Рабинович
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» предложил свою кандидатуру для проведения теледебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

«Я готов провести дебаты между Порошенко и Зеленским. Я одинаково отношусь к обоим политикам, поэтому гарантирую — спарринг будет честным и не заангажированным», — пообещал политик.

Он также дал гарантии, что ни одной стороне не удастся его подкупить: «Гарантирую, что меня не удастся подкупить ни одному из кандидатов!«

Напомним, что ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский в ультимативной форме предложил своему оппоненту — Петру Порошенко, провести дебаты в НСК «Олимпийский» в Киеве.

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