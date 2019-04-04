Украина

Я готов провести дебаты между Порошенко и Зеленским, — Рабинович

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» предложил свою кандидатуру для проведения теледебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

«Я готов провести дебаты между Порошенко и Зеленским. Я одинаково отношусь к обоим политикам, поэтому гарантирую — спарринг будет честным и не заангажированным», — пообещал политик.

Он также дал гарантии, что ни одной стороне не удастся его подкупить: «Гарантирую, что меня не удастся подкупить ни одному из кандидатов!«

Напомним, что ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский в ультимативной форме предложил своему оппоненту — Петру Порошенко, провести дебаты в НСК «Олимпийский» в Киеве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter