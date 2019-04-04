Стали известны соперницы сборной Украины по гандболу в отборе на Евро-2020 (фото)

Спорт

В четверг, 4 апреля, в Копенгагене прошла церемония жеребьевки отборочного турнира на чемпионат Европы, который пройдет в следующем году в Дании и Норвегии.

28 сборных распределились по семи группам, по четыре в каждой. Наши девушки за путевку на континентальное первенство поборются с соперницами из Румынии (наивысшее достижение — третье место на ЧЕ-2010), Польши (пятое место в 1998-м) и Фарерских островов. Что касается украинской команды, то лучшим результатом наших девушек на чемпионатах Европы стало второе место в 2000 году, а вот на два последних первенства, в 2016-м и 2018-м, «желто-синие» не квалифицировались.

Добавлю, что в финальную часть выйдут по две лучшие команды из каждой группы. На континентальном первенстве сразятся 16 сборных — к тем, кто квалифицируются через отборочный турнир, добавятся хозяйки соревнований из Дании и Норвегии.

Добавлю, что отборочные матчи пройдут в период с 25 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года. Финальный турнир состоится 4−20 декабря следующего года.

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