- 20:06 В Киев прилетела муза легендарного Сержа Лифаря
- 19:54 Гвоздик — Нгумбу: онлайн-трансляция чемпионского боя за пояс WBC
- 19:44 У португальской спортсменки через три месяца после смерти мозга родился сын
- 19:41 В Одессе на пешеходном переходе легковушка убила нацгвардейца, еще пять человек травмированы
- 19:38 Ребенок "сгорел" за несколько часов: в Ровенской области младенец умер после прививки
- 19:11 Высокая температура, ярко-красное горло и сыпь: как распознать скарлатину
- 19:03 Путин — лалалала: в сети "отмечают" юбилей хита харьковских ультрас про президента России
- 18:47 «Мотор» прекратил выступление в гандбольной Лиге чемпионов
- 18:19 Забыли прицепить вагон: "Укрзалізниця" снова оскандалилась
- 17:48 Глава избиркома испортила сотни бюллетеней, посчитав, что кандидат снялся с выборов: ей грозит тюрьма
«Мотор» прекратил выступление в гандбольной Лиге чемпионов (фото)
Запорожский «Мотор» завершил свое дебютное выступление в элитном дивизионе сильнейшего в гандболе клубного турнира — Лиге чемпионов. Подопечные Николая Степанца не смогли преодолеть первый раунд плей-офф, уступив по сумме двух матчей польскому «Виве Кельце».
Сыграв с триумфатором Лиги чемпионов-2015/2016 вничью (33:33) в домашнем матче неделю назад, запорожцы ехали в гости с серьезным намерением дать бой именитому сопернику. Впрочем, хозяева, подгоняемые заполненными трибунами арены Hala Legionow, очень мощно начали матч и с первых минут захватили инициативу. Ближе к концовке первого тайма подопечным Николая Степанца удалось сократить отставание до одного мяча, но несколько ошибок запорожцев в атаке позволили «Виве Кельце» уйти на перерыв, имея преимущество в пять очков.
В начале второго периода гандболисты «Мотора», ведомые новым капитаном (после того, как травмированный Сергей Шельменко официально объявил о завершении карьеры, команда выбрала новым капитаном Захара Денисова), вновь подарили надежду своим болельщикам, сокращая отставание до двух-трех мячей, но хозяева умело остужали пыл наших ребят и в итоге уверенно довели матч до своей победы — 34:29.
Таким образом, «Виве Кельце» пробился в четвертьфинал турнира, где встретится с французским «ПСЖ», а «Мотор», несмотря на вылет после первого же раунда плей-офф, вполне может занести выступление в когорте сильнейших гандбольных клубов Европы себе в актив.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Мотор» на последней секунде спасся от поражения в матче Лиги чемпионов.
Фото ГК «Мотор»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?