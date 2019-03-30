«Мотор» прекратил выступление в гандбольной Лиге чемпионов (фото)

Спорт

Запорожский «Мотор» завершил свое дебютное выступление в элитном дивизионе сильнейшего в гандболе клубного турнира — Лиге чемпионов. Подопечные Николая Степанца не смогли преодолеть первый раунд плей-офф, уступив по сумме двух матчей польскому «Виве Кельце».

Сыграв с триумфатором Лиги чемпионов-2015/2016 вничью (33:33) в домашнем матче неделю назад, запорожцы ехали в гости с серьезным намерением дать бой именитому сопернику. Впрочем, хозяева, подгоняемые заполненными трибунами арены Hala Legionow, очень мощно начали матч и с первых минут захватили инициативу. Ближе к концовке первого тайма подопечным Николая Степанца удалось сократить отставание до одного мяча, но несколько ошибок запорожцев в атаке позволили «Виве Кельце» уйти на перерыв, имея преимущество в пять очков.

В начале второго периода гандболисты «Мотора», ведомые новым капитаном (после того, как травмированный Сергей Шельменко официально объявил о завершении карьеры, команда выбрала новым капитаном Захара Денисова), вновь подарили надежду своим болельщикам, сокращая отставание до двух-трех мячей, но хозяева умело остужали пыл наших ребят и в итоге уверенно довели матч до своей победы — 34:29.

Таким образом, «Виве Кельце» пробился в четвертьфинал турнира, где встретится с французским «ПСЖ», а «Мотор», несмотря на вылет после первого же раунда плей-офф, вполне может занести выступление в когорте сильнейших гандбольных клубов Европы себе в актив.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Мотор» на последней секунде спасся от поражения в матче Лиги чемпионов.

Фото ГК «Мотор»

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