5 апреля 2019

Сначала расскажу вам, друзья мои, о вазе, а потом уже о супе. Почему о вазе? Да потому что она уникальна. И по размеру своему, и по ''возрасту'', и по количеству самых разнообразных сцен из древней японской жизни, воссозданных руками потрясающих мастеров легендарной фарфоровой мануфактуры по всей окружности этого потрясающего творения рук человеческих. Среди множества ваз, собранных в нашей коллекции, есть немало и огромных по размеру (почти до 2 метров высотой!), и редчайших по исполнению и тиражу, и необычных по технике исполнения. Но эта ваза словно сумела вобрать в себя все компоненты исключительности происхождения и неповторимой красоты. Тут и тончайшим образом прорисованные истории о путешествиях богатых вельмож, и сцены весёлых народных гуляний, и удивительно красивые пейзажи со множеством диковинных растений и птиц, и торжественные церемонии подачи различных блюд на столы влиятельных исторических персон.

Рассмотреть такие уж мельчайшие подробности мне, честно говоря, не удалось, но вовсе не исключаю, что в списке подаваемых блюд присутствовал и знаменитый японский мисо-суп. И тут я снова возвращаюсь к теме супа. И объясню почему. Сегодня в мире отмечается Международный день супа. Блюда, которое в переводе с латыни означает хлеб, размоченный в отваре или бульоне. И если суп как блюдо в сегодняшнем нашем понимании, ставшее ежедневной едой, появилось в Европе всего лишь несколько столетий назад, то в древних Китае и Японии появление супа было отмечено еще задолго до нашей эры.

Всего в мире насчитывается 150 типов супов, которые подразделяются на тысячу с лишним видов! И при этом каждый имеет несколько вариантов. Супы бывают холодные и горячие, лёгкие и сытные (наваристые), вегетарианские и с компонентами животного происхождения, варёные и сырые, заправочные и в виде пюре. Приятно сознавать, что среди самых известных в мире супов одним из первых часто называют украинский борщ, рядом с которым стоят грузинский харчо и испанский гаспачо, французский луковый суп и датский гороховый суп с копчённостями. А ещё есть уже упоминавшийся здесь японский суп мисо, китайский хого, вьетнамский фо. А солянка, уха, окрошка, рассольник!.. А карибский суп из игуаны, польский пивной суп, африканский суп из кофе, бананов и грязи (!?) с подножия горы Килиманджаро!..

Всех супов не перечислишь. Да я и не собираюсь этого делать. Расскажу лучше коротюсенькую историю на сегодняшнюю праздничную тему. Однажды к знаменитому Ходже Насреддину пришёл дальний родственник, принесший утку для приготовления супа. Приготовили они суп из этой утки. Съели, получив удовольствие. После этого к Насреддину зачастили в гости люди, называвшие себя ''друзьями того человека, который принёс вам утку для супа''. И каждого из них Насреддин вынужден был принимать, кормить и провожать.

Так продолжалось достаточно долго. И наконец-то Насреддин не выдержал. Когда к нему в очередной раз пришёл незваный гость и, представившись ''другом того человека, который приносил вам утку для супа'', и сел за стол в ожидании вкусной еды, хозяин дома, не моргнув глазом, поставил перед ним тарелку с горячей водой и любезно предложил угощаться.

— Чем тут угощаться? — удивился нахальный гость. — Что это такое?

— А это суп из того супа, который был когда-то приготовлен из утки, которую мне давным-давно приносил друг твоего друга, — вежливо сказал Насреддин.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня. И приятного аппетита тем, кому сегодня предстоит вкушать суп, борщ или уху, приготовленные руками мастера.