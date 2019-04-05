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Одетая в нижнее белье жена Алека Болдуина сообщила о пятой беременности, которая закончится выкидышем (фото)
Жена кинозвезды Алека Болдуина сообщила о своей пятой беременности. Однако отметила, что она, скорее всего закончится выкидышем. 35-летняя Хилария Болдуин опубликовала в соцсети свое селфи в нижнем белье, сделанное в детской. И сообщила, что хочет быть честной со своими фанатами. Миссис Болдуин считает, что не должна держать в тайне то, что с ней происходит, только потому, что это вовсе не позитивная и радостная новость. Она заявила, что хочет снять негласный запрет на обсуждение выкидышей. «Существует слишком много секретности в отношении первого триместра беременности. Для некоторых это срабатывает, но лично я нахожу это изматывающим. Я чувствую тошноту, усталость. Мое тело меняется. А я должна притворяться, что все в порядке, хотя это не так. Больше я не хочу притворяться», — написала она.
Хилария сообщила, что сердце эмбриона бьется, но слабо. И шансы, что он выживет, «очень, очень малы», хотя они с мужем и врачи надеются на лучшее.
У 61-летнего Алека и его второй жены Хилари Болдуин (девичья фамилия инструктора по йоге была Томас) уже есть четверо детей — пятилетняя Кармен, трехлетний Рафаэль, двухлетний Леонардо и Ромео, который родился в мае прошлого года.
Первой супругой Болдуина была актриса и модель Ким Бэсинджер, от которой у него есть 23-летняя дочь Айрленд, работающая моделью. На Хиларии Алек женился в 2012 году — через год после знакомства и спустя 12 лет после разрыва с Ким.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь Ким Бэсинджер и Алека Болдуина вышла в свет в ботинке на одной ноге и шлепанце — на другой.
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