Порошенко сдает анализы на "Олимпийском": онлайн-трансляция

Украина

Президент Украины Петр Порошенко, ранее пригласивший кандидата в президенты Владимира Зеленского сдать анализы в «Олимпийском», приехал в НСК. В то же время сам Владимир Зеленский, ранее выдвинувший действующему президенты страны ряд условий для участия в дебатах, к «Олимпийскому» не приехал — он сдавал анализы в клинике своего знакомого.

В НСК собралось много журналистов, которые ждут Петра Прошенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко обратился к кандидату на высший государственный пост Владимиру Зеленскому с призывом не ставить новые условия для проведения дебатов, а просто прийти и принять в них участие.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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