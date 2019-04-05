26.85 / 27.10 30.10 / 30.45
Киев: +3
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский сдал анализы в клинике своего знакомого, но отказался ехать на "Олимпийский" (видео)

8:20 5 апреля 2019 168
Зеленский сдает анализы
Инф. «ФАКТОВ»

Кандидат в президенты Владимир Зеленский так и не приехал к НСК «Олимпийский» на сдачу анализов, куда его в пятницу, 5 апреля, приглашал президент Украины Петр Порошенко. Зеленский, как и заявляли в его штабе, отправился на сдачу анализов в «Евролаб».

После сдачи анализов Зеленский на несколько минут вышел к журналистам, которых собралось много, однако фактически увиливал от вопросов. Он подробно рассказал, какие анализы сдавал, сколько крови из него выкачали и когда будут готовы результаты. На вопросы о том, будет ли комик выдвигать новые условия, а также о том, что произойдет, если Юлия Тимошенко откажется модерировать дебаты, Зеленский ответил: «Смотрите наши официальные обращения, там будет вся информация». Затем охрана помогла лидеру «Квартала» уйти от журналистов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», тем временем у НСК «Олимпийский» собираются журналисты, которые ждут приезда президента Украины Петра Порошенко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины