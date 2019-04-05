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Зеленский сдал анализы в клинике своего знакомого, но отказался ехать на "Олимпийский" (видео)
Кандидат в президенты Владимир Зеленский так и не приехал к НСК «Олимпийский» на сдачу анализов, куда его в пятницу, 5 апреля, приглашал президент Украины Петр Порошенко. Зеленский, как и заявляли в его штабе, отправился на сдачу анализов в «Евролаб».
После сдачи анализов Зеленский на несколько минут вышел к журналистам, которых собралось много, однако фактически увиливал от вопросов. Он подробно рассказал, какие анализы сдавал, сколько крови из него выкачали и когда будут готовы результаты. На вопросы о том, будет ли комик выдвигать новые условия, а также о том, что произойдет, если Юлия Тимошенко откажется модерировать дебаты, Зеленский ответил: «Смотрите наши официальные обращения, там будет вся информация». Затем охрана помогла лидеру «Квартала» уйти от журналистов.
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.