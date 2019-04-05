В Киеве ограничат движение на ряде улиц из-за дорожных работ

Общество

В Киеве открыт сезон дорожных капремонтов. В ближайшее время будет ограничено движение на ряде улиц, изменятся маршруты некоторых автобусов, трамваев и троллейбусов.

С 09:00 до 15:00 6 апреля на Крутом спуске (от улицы Дарвина до Бессарабской площади) частично ограничат движение транспорта. Ограничения будут введены и на Харьковском шоссе при выполнении ремонта деформационных швов на путепроводе через ж/д пути — с 10:00 12 апреля до 3 мая.

Корпорация «Киевавтодор» просит автоводителей с пониманием отнестись к ряду перекрытий, связанных с ремонтом улиц, мостов и путепроводов. Напомним, что с 12:00 5 апреля до 22:00 8 апреля на мосту Патона ограничат движение транспорта в первой полосе в направлении бульвара Дружбы Народов. До 23:00 28 апреля в связи с капремонтом деформационного шва на Южном мосту (в направлении движения с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе) частично ограничено движение.

Ведутся дорожные работы на улицах Федорова, Заболотного, Чернобыльской, Туполева, далее они развернутся на улицах Борщаговской, Милославской, Никольско-Ботанической, на площадях Софийской, Дарницкой, Вокзальной, проспектах Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе.

На Шулявском путепроводе идет демонтаж конструкции. В апреле несколько раз планируют ненадолго перекрывать движение на проспекте Победы, когда будут разбирать основные блоки моста. А реконструировать путепровод будут с помощью супердомкрата. Из Нидерландов уже доставлена одна из двух самоходных модульных платформ, которые приспособлены для монтажа пролетов моста. Две такие платформы (они соединяются в один мощный узел) с помощью мощных домкратов способны поднимать груз весом до двух тысяч тонн на 20-метровую высоту. Платформы мобильны и могут двигаться в разных направлениях благодаря многочисленным колесным шасси. Если в мире широко распространена практика применения подобной техники, то в Украине она используется впервые. Также на Шулявском мосту в процессе демонтажа конструкций над проспектом Победы применят и гигантский гусеничный кран. Такой агрегат может поднять груз до 600 тонн на высоту 187 метров. На время реконструкции Шулявского моста для автотранспорта предложили новую схему движения и изменили маршруты движения общественного транспорта.

6−7 апреля, в субботу-воскресенье, традиционные продуктовые ярмарки (на улицах Иорданской, Закревского и Татарской) вносят коррективы в работу автобусов №№ 31,101 и троллейбуса № 34, которые курсируют в месте проведения распродаж.

6 апреля троллейбус № 34 и автобус № 101 проследуют трассами:

№ 34 по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда и Степана Бандеры и в обратном направлении;

по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда и Степана Бандеры и в обратном направлении; № 101 — от станции метро «Почайна» по проспекту Маяковского по своей схеме, далее по улицам Драйзера, Закревского и снова по действующему маршруту.

7 апреля из-за проведения на улице Татарской продуктовой ярмарки движение автобуса № 31 организовано по трассе: от станции метро «Политехнический институт» до улицы Отто Шмидта по «родному» маршруту, далее по улицам Отто Шмидта, Нагорной и снова по своему курсу.

А в связи с ремонтом колеи на пересечении улиц Маршала Малиновского и Добрынинской с 6 по 8 апреля (ориентировочно до 6:00) закрывается движение (на участке между улицами Добрынинской и Иорданской) трамвая № 17. На указанный период пассажироперевозки устроены от Пущи-Водицы до станции метро «Героев Днепра». Увеличат количество подвижного состава на троллейбусном маршруте № 44 «Улица Степана Бандеры» — «Улица Северная». Пассажиры троллейбуса № 44 могут пользоваться месячными проездными, приобретенными для проезда в трамвае.

Из-за реконструкции улицы Туполева перекрыли для транспорта участок между улицами Эстонская и Игоря Турчина, поэтому автобус № 90 до окончания дорожного ремонта (ориентировочно до 20 мая 2019 года) будет следовать по маршруту: от улицы Григоровича-Барского до улицы Эстонской по действующему маршруту, далее по улицам Эстонской, Д. Щербаковского до пл. В. Марченко, в обратном направлении — по улицам Стеценко, Академика Туполева, И. Турчина, через пл В. Марченко, по улицам Д. Щербаковского, Эстонской, Академика Туполева и снова поедет по своей схеме.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», на Подоле ожидается комплексная реконструкция трамвайных путей, рассчитанная на три года (до конца 2022-го). Работы планируют в пределах улиц Межигорской, Константиновской, Верхнего Вала и Контрактовой площади, параллельно отремонтируют подземный переход на улице Спасской, заменят трубопровод, электроопоры и сточные коммуникации. Заказчиком проекта выступает «Киевпасстранс», исполнителя работ выберут на тендерной основе в мае. Стоимость ремонта около 260 миллионов гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 5 апреля центр Киева стоял в заторах и пробках.

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