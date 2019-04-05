Сдача анализов Зеленским: вскрылась неожиданная деталь

Украина

Медик, осуществлявший забор крови у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в клинике Eurolab, оказался практически коллегой шоумена — звездой телешоу «Мастер Шеф» (телеканал СТБ) Владиславом Кирякуловым. Об этом информирует сайт телеканала ATR.

Судя по информации, размещенной на официальном сайте Eurolab, Владислав Кирякулов имеет 10-летний стаж работы в лаборатории и является одновременно массажистом и доктором по общей гигиене.

Напомним, Зеленский 5 апреля сдал анализы в частной лаборатории Еurolab, президентом которой является его сторонник — предприниматель и телеведущий Андрей Пальчевский.

Действующий глава государства тоже сдал анализы, однако в лаборатории НСК «Олимпийский». Причем, в отличие от своего оппонента на выборах, у Порошенко взяли на анализ кровь, образцы волос и ногтей.

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