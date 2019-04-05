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Если мы не объединимся, шансов уберечь страну от экономического краха не будет, — Рабинович
Чтобы спасти страну, на парламентских выборах всем оппозиционным политическим силам необходимо объединиться в единый фронт. Об этом заявил народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович в своей авторской колонке на «РБК-Украина».
«Я хочу обратиться ко всем оппозиционным силам страны, которые ведут борьбу с действующим режимом. Нашей ошибкой стало нежелание потратить больше времени и найти точки соприкосновения перед первым туром президентских выборов. В итоге мы его проиграли. Хотя если сложить результаты Юрия Бойко и Александра Вилкула, то мы увидим, что у единого оппозиционного кандидата был шанс пройти во второй тур», — отметил парламентарий.
Рабинович также подчеркнул, что без подобного объединения шансов уберечь страну от дальнейшего экономического краха не будет.
«Сегодня нам всем нужно забыть старые обиды и объединять всех наших приверженцев, побеждать на парламентских выборах и прекращать ту вакханалию, которую мы наблюдаем в нашей стране. Другого выхода у нас нет! Иначе мы просто будем и дальше наблюдать, как профессиональные коррупционеры или аматоры окончательно разваливают нашу страну», — подчеркнул политик.
Парламентарий добавил, что после объединения оппозиционных сил и победы на парламентских выборах будет рассматриваться вопрос упразднения должности президента и полный переход к парламентской модели правления.
«Пост президента за последние 27 лет был в Украине полностью дискредитирован. Каждый президент, приходя к власти, либо переламывал парламент через колено и заводил туда своих людей, либо входил в жесткое противостояние с Радой. При этом глава государства и парламент фактически блокировали работу друг друга, приводя ко все новым и новым политическим кризисам, дестабилизации ситуации и стагнации экономики», — считает глава «Оппозиционной платформы — За життя».
По мнению Рабиновича, у страны больше нет возможности «буксовать на месте» и находиться в постоянном экономическом коллапсе. Поэтому сейчас и необходимо перейти на парламентскую систему правления, как более эффективную.
«Нам нужна консолидация всех сил, которая позволит выйти из этой „мертвой петли“ живыми и сохранить наше государство. После победы на парламентских выборах нам необходимо будет закрепить в стране наиболее эффективную систему управления, которая позволит проводить настоящие, а не убийственные реформы. Систему, которая в конце концов позволит Украине начать движение в сторону развитых стран, с высоким уровнем жизни и нормальными доходами граждан. Это и есть основные цели партии „Оппозиционная платформа — За життя“, прописанные в нашей программе», — сказал Вадим Рабинович.
Ранее Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» предложил свою кандидатуру для проведения теледебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
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