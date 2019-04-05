Мэй официально попросила ЕС о новой отсрочке по Brexit

Мир

В пятницу, 5 апреля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила руководству Евросоюза официальное письмо с просьбой предоставить отсрочку по Brexit до 30 июня. Это время, по ее словам, необходимо для того, чтобы британский парламент смог согласовать проект договора по выходу Великобритании из состава ЕС и чтобы избежать неконтролируемого «жесткого развода» Лондона и Брюсселя.

Напомним, Мэй уже просила ЕС об отсрочке до 30 июня. Это было в марте. Однако тогда Брюссель назвал собственные даты. Либо Brexit произойдет 12 апреля без каких-либо согласованных условий, либо 22 мая, если британский парламент одобрит договор.

Палата общин британского парламента после этого приняла закон, запрещающий Brexit без договора, но не смогла выбрать ни один из восьми альтернативных вариантов «развода» с ЕС. Затем был принят еще один закон, обязывающий правительство Терезы Мэй добиваться от Брюсселя новой отсрочки.

В среду, 10 апреля, британский премьер отправится на экстренный саммит ЕС по вопросу Brexit. Очевидно, там и станет ясно, согласятся лидеры стран Евросоюза предоставить отсрочку до 30 июня или нет. Пока большинство из них настроены на отказ. Об этом заявили председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других влиятельных политиков. Переубедить их Мэй сможет только одним способом — заверить, что ей удастся добиться от Палаты общин утверждения договора по условиям Brexit.

Камнем преткновения в вопросе отсрочки являются сейчас выборы в Европарламент, которые запланированы на конец мая. Если Великобритания не выйдет из состава ЕС до их проведения, британцам должно быть предоставлено право участвовать в голосовании. А на это никто не рассчитывал, так как все были уверены, что Brexit состоится 29 марта.

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