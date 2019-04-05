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Экспресс Киев-Борисполь попал в новый скандал
Скандально известный поезд Kyiv Boryspil Express снова продемонстрировал «норов» — еще при посадке у него не открылись двери. Об утреннем инциденте 5 апреля сообщил один из пассажиров Роман Маселко в Facebook.
«Поезд в 8:17. Зашли, нашли место. Кстати, мест для ребенка и коляски не так много. Проходы очень узкие. Но этот поезд все-таки не поехал — сломались двери. Приехал следующий. Людей уже собралось достаточно. И у этого тоже одни двери не открылись. Пока перешли на другие, все места заняты. Поэтому едем стоя», — сообщил он.
Он также отметил, что приобрести билеты на экспресс в онлайн-режиме он не смог.
У поезда сломались двери
Скоростной рельсовый автобус Kyiv Boryspil Express начал курсировать 30 ноября 2018 года от Центрального железнодорожного вокзала до аэропорта «Борисполь». Через некоторое время в полиции открыли уголовное производство по делу о возможном хищении при строительстве скоростного экспресса Киев — Борисполь.
«ФАКТЫ» писали о том, что делать пассажирам, которые опоздали на рейс из-за поломки экспресса.
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