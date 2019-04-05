Миллиардерша Джоан Роулинг отсудила у бывшей помощницы 25 тысяч долларов (фото)

Мир

Британская писательница-миллиардерша Джоан Роулинг отсудила почти 25 тысяч долларов у свое бывшей персональной помощницы. Автор книг о Гарри Поттере обвинила 36-летнюю Аманду Дональдсон в мошенничестве. Как сообщает Daily Mail, женщина использовала кредитную карту, выданную ей Роулинг для санкционированных ею деловых трат, на свои личные нужды, покупая кофе, булочки и пирожные, а также дорогую парфюмерию и косметику. Сообщалось даже, что она приобрела себе на деньги работодательницы двух породистых кошек.

Джоан утверждала, что Дональдсон, которая работала у нее с февраля 2014 по апрель 2017 года, присвоила себе в общей сложности около 13 тысяч долларов, а также связанную со вселенной Гарри Поттера сувенирную продукцию, которую должны были передать больным детям в рамках благотворительного проекта.

Изначально Роулинг требовала выплаты ей компенсации в размере 29 тысяч долларов, но суд снизил эту сумму, сочтя недоказанным то, что женщина забрала себе сувениры. Тем не менее Джоан равно удовлетворена решением суда.

53-летняя Роулинг говорит, что подала в суд на Аманду, чтобы «защитить репутацию своего персонала». Все деньги отсуженные деньги писательница передаст в основанный ею благотворительный фонд Lumos Foundation.

Аманда

Ранее «ФАКТЫ» писали, что актер из фильмов о Гарри Поттере признался, что в последней части поттерианы тайно снялась его семья.

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