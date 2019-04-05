Всемирный банк ухудшил прогноз по росту украинской экономики

Украина

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году до 2,7% с 2,9%. Об этом свидетельствует апрельский обзор банка. Ранее Всемирный банк призвал руководство Украины не откладывать реформы для ускорения экономического роста, поскольку при его нынешних темпах для достижения уровня доходов европейских стран может понадобиться от 50 до 100 лет.

Согласно новому экономическому прогнозу ВБ, экономический рост в Европе и Центральной Азии также замедлится до 2,1% в 2019 году с 3,1% в прошлом году, что обусловлено замедлением мирового роста и неопределенными перспективами.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», согласно документу, ВБ сохранил прогноз роста ВВП в Украине в 2020 году на уровне 3,4%, в 2021-м — понизил до 3,7% с 3,8%.

По оперативным данным Государственной службы статистики, ВВП Украины в 2018 году вырос на 3,3%.

Напомним, ранее Всемирный банк присвоил Украине высокие оценки при составлении рейтинга Doing Business 2019. Авторы рейтинга отметили прогресс в реформировании судебной системы, а следовательно и упрощение процесса улаживания коммерческих споров.

В течение 2019−2020 годов Украине предстоит выплатить внешним кредиторам около 10 млрд долларов долга по ранее привлеченным займам. В Нацбанке рассчитывают на помощь от МВФ (2 млрд долларов), Всемирного банка (около 800 млн долларов) и Евросоюза (1 млрд долларов).

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