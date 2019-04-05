Военным закупили рюкзаки вдвое дешевле, чем скандальные "рюкзаки Авакова"

Украина

Министерство обороны Украины отчиталось о заключении четырех контрактов по закупке индивидуальных боевых рюкзаков на общую сумму 36,2 миллиона гривен. Соответствующие данные внесены в систему «Прозорро», сообщают Наші гроші.

Поставщиками выступают ПВТП «Акрополис», получившее заказ на 6,5 тысяч рюкзаков на 10,69 миллиона гривен, ООО «Праймформ» (поставит 5,5 тысяч рюкзаков на 9,05 миллиона гривен), ООО «Экстрим-Текс» (5 тысяч рюкзаков на 8,23 миллиона гривен), а также ООО «Торнадо» (5 тысяч рюкзаков на 8,23 миллиона гривен).

Таким образом, до августа 2019 года армии будет поставлено 22 тысячи индивидуальных боевых рюкзаков видов 3 (Black) и 5 (Украинский пиксель ММ-14).

Сумма сделок оказалась на 0,1% ниже общей ожидаемой стоимости закупки.

Напомним, в 2015 году за тактические рюкзаки для военнослужащих Национальной гвардии заплатили более 14 млн гривен. Закупка спровоцировала громкий скандал, фигурантами которого оказались сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр, бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимир Литвин. В НАБУ утверждали, что товар не был поставлен вовремя, а также не отвечал требованиям, установленным МВД

1 ноября 2017 года суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета, а затем арестовал его недвижимость. Впоследствии обвинения были сняты.

На данный момент единственным подозреваемым в деле является Владимир Литвин, которому инкриминируют присвоение имущества и подделку документов.



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