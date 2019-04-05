Происшествия

На границе поймали украинца, который пытался проникнуть в Польшу нетрадиционным способом

Гражданин Украины шел через украинско-польскую границу спиной вперед, пытаясь незаконно попасть в Польшу. Ранее сообщалось, что польские пограничники помешали ввозу в Украину автомобиля Lamborghini Urus, стоимостью более 9,6 млн гривен, который находился в розыске.

Как сообщают в польском пограничном ведомстве, таким образом попасть в Польшу пытался 31-летний украинец, которому ранее отказали во въезде из-за отсутствия необходимого количества денег. «Украинец, желая запутать пограничников, пересек границу задом наперед. Следы должны были свидетельствовать о якобы пересечении границы в сторону Украины», — говорят польские пограничники.

Задержанный нарушитель границы признался, что конечной целью его вояжа была не Польша, а Германия, где он хотел устроиться на работу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пункте пропуска «Краковец» на украинско-польской границе зафиксировано нападение на пограничников — агрессию проявили два гражданина Украины, которые пытались на своем микроавтобусе въехать в Польшу без международного страхового сертификата.

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