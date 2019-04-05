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С бегемотом на спине: программист из Киева пешком отправился в Португалию (фото)
В пятницу, 5 апреля, из Киева в столицу Португалии Лиссабон пешком отправился 35-летний бывший вратарь из киевской хоккейной команды «Арсенал», а ныне программист-фрилансер Валентин Черненко. Путешественник намерен преодолеть более 5 тысяч километров за 180−200 дней. Валентина провожали в центре Киева — на площадке напротив Бессарабского рынка, где прежде стоял памятник Ленину.
— Основная нагрузка в пути будет ложиться на ноги, поэтому я очень внимательно отнесся к выбору обуви, — рассказал «ФАКТАМ» Валентин Черненко. — Перемерил в магазине туристической одежды несколько пар ботинок, и остановился на паре, в которой чувствую себя совершенно комфортно. Со временем, когда станет жарко идти, сменю их на легкие летние кроссовки, которые беру с собой. В рюкзаке также сменная одежда, спальный мешок, палатка, аптечка, немного еды. Покупать продукты и воду буду по мере необходимости. Общий вес моей поклажи — 20 килограммов. Дочка Ева дала мне в дорогу на счастье мягкую игрушку — бегемотика по имени Облачко. Так что буду шагать с бегемотом за плечами.
— Взяли с собой средства для ухода за стопами?
— Конечно — вазелин, пластырь, бинт, йод. Но меня больше беспокоят даже не стопы, а колени: в моей спортивной карьере была травма — воспаление мениска. Поэтому буду перематывать колени бинтами, а на случай, если появится боль в суставах, положил в рюкзак специальное замораживающее средство.
— Где планируете ночевать?
— Путешествие должно быть максимально бюджетным, поэтому нацелен останавливаться на ночлег у людей, которые участвуют в международной программе гостеприимности коуч-серфинга (бесплатный прием у себя путешественников), либо искать недорогие гостиницы и кемпинги. В поиске оптимальных мест для ночлега мне будет помогать из Киева жена Марина.
В лесу или поле ночевать не хотелось бы. Для ночевок в кемпингах беру с собой палатку.
— Сколько планируете проходить за день?
— Порядка 25−30 километров. Если справлюсь с этой задачей, преодолею дистанцию в более чем 5000 километров за 180−200 дней.
— Какой бюджет экспедиции?
— Пять тысяч евро. Часть из них предоставил спонсор — мой друг, предприниматель Виталий Пакин. Деньги на путешествие в Португалию я копил целый год. Кстати, я уже однажды преодолел этот маршрут — на автомобиле с женой и дочкой. Поездка заняла у нас два с половиной месяца, мы тогда потратили на путешествие четыре с половиной тысячи евро. Львиная часть этих денег пошла на бензин, обслуживание машины, на пользование платными дорогами и стоянками.
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— Какими средствами навигации будете пользоваться?
— Классным, дорогим GPS-трекером. Он показывает, где я нахожусь, записывает мой маршрут, фиксирует скорость ходьбы.
— По показаниям трекера мы будем фиксировать передвижения Валентина, — заявила руководитель проекта Национальный реестр рекордов Украины Лана Ветрова. — Кстати, прежде мы получали несколько подобных заявок на рекорды: пешеходное путешествие вокруг Европы и даже пешая кругосветка. Однако эти планы так и не были реализованы. Надеюсь, экспедиция Валентина Черненко увенчается успехом.
— Какие цели ставят перед собой большинство людей? Побольше заработать, сделать карьеру, купить квартиру, машину, дачу, съездить на курорт, — говорит мама Валентина Черненко Елена Анатольевна. — А мой сын поставил перед собой цель куда более интересную. Вся семья его в этом поддерживает.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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