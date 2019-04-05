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В сеть попали впечатляющие фото обратной стороны Луны
Космический аппарат Beresheet (Израиль) облетел единственный естественный спутник Земли и сделал снимки с обратной стороны Луны. Об этом сообщила на странице в Twitter израильская компания SpaceIL.
«В ходе критически важного маневра вчера (4 апреля) Beresheet сделал несколько прекрасных фотографий обратной стороны Луны», — говорится в сообщении.
Известно, что к настоящему моменту аппарат облетел Землю 12 раз на высоте 70 тыс., 131 тыс., 265 тыс. и 410 тыс. км, проделав в общей сложности путь в 5,5 млн км. В ходе семи маневров он истратил 80 кг топлива.
Два раза в ходе миссии отмечались неполадки: с датчиками ориентации, которые оказались в один момент «ослепленными» Солнцем и с бортовым компьютером, из-за внезапной перегрузки которого пришлось отложить один из маневров.
Частный израильский аппарат Beresheet массой 585 кг создавался в рамках конкурса Google Lunar X Prize. В марте 2018 года весь проект был отменен, однако израильская SpaceIL продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект порядка $ 100 млн. 21 февраля американская компания SpaceX вывела Beresheet на траекторию полета к Луне.
Как писали «ФАКТЫ», три месяца назад в сети показали кадры посадки китайского аппарата «Чанъэ-4» на Луну. Это была первая в истории человечества посадка космического аппарата на обратную сторону Луны.
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