В сеть попали впечатляющие фото обратной стороны Луны

Мир

Космический аппарат Beresheet (Израиль) облетел единственный естественный спутник Земли и сделал снимки с обратной стороны Луны. Об этом сообщила на странице в Twitter израильская компания SpaceIL.

«В ходе критически важного маневра вчера (4 апреля) Beresheet сделал несколько прекрасных фотографий обратной стороны Луны», — говорится в сообщении.

Известно, что к настоящему моменту аппарат облетел Землю 12 раз на высоте 70 тыс., 131 тыс., 265 тыс. и 410 тыс. км, проделав в общей сложности путь в 5,5 млн км. В ходе семи маневров он истратил 80 кг топлива.

Два раза в ходе миссии отмечались неполадки: с датчиками ориентации, которые оказались в один момент «ослепленными» Солнцем и с бортовым компьютером, из-за внезапной перегрузки которого пришлось отложить один из маневров.

Частный израильский аппарат Beresheet массой 585 кг создавался в рамках конкурса Google Lunar X Prize. В марте 2018 года весь проект был отменен, однако израильская SpaceIL продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект порядка $ 100 млн. 21 февраля американская компания SpaceX вывела Beresheet на траекторию полета к Луне.

Как писали «ФАКТЫ», три месяца назад в сети показали кадры посадки китайского аппарата «Чанъэ-4» на Луну. Это была первая в истории человечества посадка космического аппарата на обратную сторону Луны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter