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Китайцы показали, как посадили космический аппарат на обратную сторону Луны: уникальное видео
В сети показали кадры посадки китайского аппарата «Чанъэ-4» на Луну. Это — первая в истории человечества посадка космического аппарата на обратную сторону Луны.
При помощи лунохода будут проведены исследования, в том числе, опыты по выращиванию организмов в условиях малой силы тяжести.
Китайское национальное космическое агентство показало видос приземления своего аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны. Как тебе такое, Стенли Кубрик?— Лентач (@oldLentach) 11 января 2019 г.
Ранее агенство уже показывало панорамные снимки с поверхности спутника pic.twitter.com/AdY3e8wUCv
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Китай запустил зонд, который впервые в истории человечества должен сесть на обратную сторону Луны, еще в декабре 2018 года. Зонд вез с собой контейнер весом в 3 кг, содержащий картофель и семена для проведения биологического эксперимента. Ракета-носитель стартовала с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Задачей миссии является попробовать доставить образцы лунного грунта на Землю.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
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