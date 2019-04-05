Близнецов ждет карьерный рост, а Скорпиона — прибыль: гороскоп на неделю

Стиль жизни

Весна — прекрасное время для людей творческих, которые не боятся рисковать и готовы поставить на карту многое. Но добивается успеха лишь тот, у кого риск оправдан и даже просчитан. Чтобы не ошибиться, сверьте свои намерения с советами небесных светил, которые каждый из знаков зодиака найдет в эксклюзивном гороскопе «ФАКТОВ».

ОВЕН. Вы должны быть готовы к тому, что накопившиеся проблемы придется решать самостоятельно, не надеясь на чью-либо поддержку. Разберитесь в неотложных делах. Нынешний период благоприятен для встреч с деловыми партнерами.

ТЕЛЕЦ. Вдумчивость и собранность, проявленные вами, помогут решить возникшие на работе проблемы, найти общий язык с сослуживцами и руководством. Гоните прочь от себя весеннюю хандру, не позволяйте ей пустить корни в вашей душе.

БЛИЗНЕЦЫ. Активность, проявленная вами, наряду с интересными идеями позволит подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы, а также улучшить свое материальное положение. Используйте настоящее время для укрепления своего влияния.

РАК. Не пренебрегайте мелочами, которые, на первый взгляд, кажутся совершенно не существенными. Именно от них в конечном итоге может зависеть успех большого дела. Старайтесь браться за решение только конкретных задач, где вам все ясно.

ЛЕВ. Показать себя с лучшей стороны сумеют даже те представители знака, которые отличаются несговорчивым характером. Помните, что не стоит слишком полагаться на обещания, которые будут давать вам коллеги и партнеры.

ДЕВА. Готовьтесь к тому, что неожиданно возникшие препятствия могут если не поломать, то существенно поменять ваши планы. Прежде чем принимать решения, необходимо разобраться во всех деталях и четко представлять, что получите в результате.

ВЕСЫ. Для того чтобы добиться впечатляющих результатов в работе, необходимо подать парочку интересных идей, при этом мыслить желательно нетрадиционно. Завидное терпение следует проявить в работе с деловыми бумагами, проверяя все по несколько раз.

СКОРПИОН. Наступает хорошее время для людей творческих, тех, кто не боится и готов рисковать, ставя на карту многое. В любом случае можете рассчитывать на прибыль, однако следует помнить, что ее размер напрямую будет зависеть от потраченных усилий.

СТРЕЛЕЦ. Повышению профессионального уровня необходимо посвятить максимум времени и сил. Предстоящие деловые встречи окажутся судьбоносными для вас, поэтому особо тщательно нужно подготовиться к ним.

КОЗЕРОГ. Серьезное и добросовестное отношение к работе, которое демонстрируете с завидным постоянством, будет по достоинству оценено руководством. Можете рассчитывать также на интересные предложения, способные повысить ваш авторитет.

ВОДОЛЕЙ. Готовьтесь к тому, что вам придется самому устанавливать правила игры. Это вовсе не означает, что будет легче в процессе работы, но зато не возникнет повода ни с кем выяснять отношения. Благоприятное время для новых проектов.

РЫБЫ. Не бойтесь экспериментировать с собственным имиджем, ведь в вашей жизни наступает весьма интересный период. Очень даже вероятно, что судьба подкинет неплохой шанс — нужно только не упустить время и воспользоваться им.

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