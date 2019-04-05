Геращенко записала обращение к Зеленскому и потребовала извинений (видео)

Политика

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому извиниться перед людьми с синдромом Дауна, людьми с особыми потребностями, с другой сексуальной ориентацией, а также за другие некорректные выражения шоумена. Соответствующее видео она опубликовала в Facebook.

«Европа — это в первую очередь уважение к правам человека, уважение к другим и иным людям», — сказала она.

Геращенко дала комику 24 часа и отметила, что в Украине много работали над внедрением инклюзивного образования, а также боролись за права детей с особыми потребностями на трудоустройство и на самореализацию.

«В своем сериале „Слуга народа“ кандидат Зеленский унижает большую часть украинцев, называет людей даунами в оскорбительном и недопустимом для политика тоне», — отметила она.

Политик добавила, что есть открытое письмо от родителей «детей солнца» с требованием публично извиниться и она присоединяется к этим требованиям.

«Не может политик, претендующий на высшую должность в государстве, унижать в своих кварталах и куплетах людей с особыми потребностями, с физическими недостатками, людей иной сексуальной ориентации, запускать сексистские шутки, издеваться над иными», — сказала Геращенко.

Как писали «ФАКТЫ», ранее с призывом к Зеленскому обратился также кандидат в президенты, нынешний президент Украины Петр Порошенко. Он призвал Зеленского не ставить новые условия для проведения дебатов, а просто прийти и принять в них участие.

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