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Украина

"Не бойтесь, дебаты это не страшно": Порошенко записал новое мощное обращение к Зеленскому

7:06 5 апреля 2019 625
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Петр Порошенко обратился к кандидату на высший государственный пост Владимиру Зеленскому с призывом не ставить новые условия для проведения дебатов, а просто прийти и принять в них участие. Ранее в штабе Зеленского, потребовавшего провести дебаты на стадионе «Олимпийский» и пройти медицинское обследование, отказались от прохождения тестов в медпункте НСК. Очередным условием от штаба стало участие в дебатах в качестве модератора Юлии Тимошенко.

«Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это — некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду!» — говорится в новом видеообращении Порошенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Центральная избирательная комиссия вынесла окончательный вердикт относительно места проведения теледебатов между кандидатами в президенты Украины — они возможны только в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. При этом в ЦИК добавили, что возможно проведение дебатов как одной из форм предвыборной агитации, оплачивать которую нужно за счет избирательных фондов. Но такую дискуссию кандидаты в президенты могут провести лишь после официального назначения второго тура выборов.

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