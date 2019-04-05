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"Не бойтесь, дебаты это не страшно": Порошенко записал новое мощное обращение к Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко обратился к кандидату на высший государственный пост Владимиру Зеленскому с призывом не ставить новые условия для проведения дебатов, а просто прийти и принять в них участие. Ранее в штабе Зеленского, потребовавшего провести дебаты на стадионе «Олимпийский» и пройти медицинское обследование, отказались от прохождения тестов в медпункте НСК. Очередным условием от штаба стало участие в дебатах в качестве модератора Юлии Тимошенко.
«Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это — некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду!» — говорится в новом видеообращении Порошенко.
Володимире Олександровичу,— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2019 г.
не шукайте причин і не ставте умов.
І ніким не прикривайтеся. Це — некрасиво. Будьте мужиком.
Приходьте на дебати.
Стадіон, так стадіон.
Я чекаю! pic.twitter.com/rmFAjPlKRo
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Центральная избирательная комиссия вынесла окончательный вердикт относительно места проведения теледебатов между кандидатами в президенты Украины — они возможны только в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. При этом в ЦИК добавили, что возможно проведение дебатов как одной из форм предвыборной агитации, оплачивать которую нужно за счет избирательных фондов. Но такую дискуссию кандидаты в президенты могут провести лишь после официального назначения второго тура выборов.
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