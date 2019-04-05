- 17:56 Порошенко наградил захваченных в плен моряков
- 17:51 В Днепре полицейские расстреляли автомобиль с автоугонщиками
- 17:25 Зеленский оконфузился со своими анализами
- 17:22 Ровно 30 лет назад затонула гордость советского флота подводная лодка «Комсомолец»
- 17:14 Дело Гандзюк: на Мангера надели электронный браслет
- 16:56 После нескольких недель снижения курс доллара рухнул
- 16:48 В Николаеве из окна многоэтажки на головы прохожим выкинули кресло
- 16:41 Геращенко записала обращение к Зеленскому и потребовала извинений
- 16:39 Предлагали нанять ЧВК: стало известно, как Украина могла сорвать "русскую весну" на Донбассе
- 16:27 Поберегись: украинских предпринимателей предупредили об афере со стороны "активистов"
В Днепре полицейские расстреляли автомобиль с автоугонщиками (фото, видео)
В пятницу, 5 апреля, в Днепре полицейские устроили погоню за злоумышленниками, которые намеревались завладеть чужой машиной. Инцидент произошел ночью и закончился стрельбой, в которой пострадал патрульный. Напомним, в Каневе Черкасской области полиции пришлось стрелять, чтобы остановить водителя-лихача.
По предварительной информации, в Днепре, заметив полицейских, один из мужчин-автоугонщиков побежал в неизвестном направлении. Другой пытался скрыться на автомобиле Hyundai, проезд которому заблокировали служебные автомобили Mitsubishi и Toyota. Злоумышленника это не остановило и он продолжил движение. Во время бегства мужчина повредилв полицейские авто и наехал на патрульного. После этого патрульные приняли решение применить табельное оружие.
Неизвестным удалось скрыться, их автомобиль нашли неподалеку. Полиция продолжает розыск злоумышленников.
«ФАКТЫ» рассказывали историю о том, как полицейские преследовали автомобиль вдребезги пьяного преступника, который, сбив насмерть пешехода, скрылся с места происшествия.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!