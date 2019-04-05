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Происшествия

В Днепре полицейские расстреляли автомобиль с автоугонщиками (фото, видео)

17:51 5 апреля 2019 57
машина полиции
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 5 апреля, в Днепре полицейские устроили погоню за злоумышленниками, которые намеревались завладеть чужой машиной. Инцидент произошел ночью и закончился стрельбой, в которой пострадал патрульный. Напомним, в Каневе Черкасской области полиции пришлось стрелять, чтобы остановить водителя-лихача.

По предварительной информации, в Днепре, заметив полицейских, один из мужчин-автоугонщиков побежал в неизвестном направлении. Другой пытался скрыться на автомобиле Hyundai, проезд которому заблокировали служебные автомобили Mitsubishi и Toyota. Злоумышленника это не остановило и он продолжил движение. Во время бегства мужчина повредилв полицейские авто и наехал на патрульного. После этого патрульные приняли решение применить табельное оружие.

Неизвестным удалось скрыться, их автомобиль нашли неподалеку. Полиция продолжает розыск злоумышленников.

«ФАКТЫ» рассказывали историю о том, как полицейские преследовали автомобиль вдребезги пьяного преступника, который, сбив насмерть пешехода, скрылся с места происшествия.

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