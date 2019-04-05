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Луценко усиливает команду прокуроров, расследующих преступления беглого олигарха Курченко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел оперативное совещание с группой следователей и прокуроров по делу беглого олигарха Сергея Курченко. Об этом написала его пресс-секретарь Лариса Сарган в Facebook.
Генпрокурор, в частности, указал на необходимость активизации расследования и дал поручения провести инвентаризацию материалов по делу Курченко, отправить прокуроров за границу с целью обеспечения арестов выявленных активов фигурантов дела, а также активизировать работу прокуроров и следователей в направлении установления других причастных лиц и незаконно полученных средств и имущества.
По словам Сарган, по делу Курченко уже была усилена группа прокуроров. Также в суд поступило обращение с ходатайством о передаче в управление Агентству АРМА активов группы компаний «Украинский медиа холдинг» — UMH Group.
Юрий Луценко подчеркнул, что обеспечит защиту от любого политического или информационного давления на следователей и прокуроров и не допустит посягательств на процессуальную независимость прокуроров
Как писали «ФАКТЫ», ранее департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил следствие по «делу Сергея Курченко». Последний подозревается в участии в преступной организации Виктора Януковича и в совершении особо тяжких преступлений против государства Украина (завладение денежными средствами НАК «Нафтогаз», Нацбанка Украины, «Брокбизнесбанка», «Укргазбанка», Аграрного фонда, завладение крупными объемами сжиженного газа от «Укрнафты» и «Укргаздобычи», уклонение от налогов и создание фиктивных юрлиц).
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