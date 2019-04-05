Мир

Девочка послала умершей маме по почте открытку на небо и получила ответ (фото)

На День матери, праздновавшийся в Великобритании 31 марта, проживающая в городе Килманрок четырехлетняя девочка Элла Леннон послала по почте поздравительную открытку своей маме Дженнифер, которая умерла от рака мозга в декабре прошлого года.

Мать Эллы Дженнифер

Девочка сама нарисовала забавного миньона (персонажа мультфильмов «Гадкий я») рядом с посланием: 'You're one in a minion, Mum' («Ты одна на миньон, мама» — вместо «Ты одна на миллион»).

Элла адресовала открытку «на небеса». И добавила: ««Счастливого Дня матери. Я люблю тебя. Элла». И вскоре пришел ответ. На конверте в качестве обратного адреса было указано: «Ангельские ворота номер один. На облаках. Небеса. От мамы». В конверте было написанное от руки письмо, которой начиналось со слов: «Моей прекрасной Элле». «Мама» благодарила дочку за открытку, писала, что очень любит свою малышку, гордится ею и уверена, что она вырастет очень умной и особенной девочкой. А мама всегда будет наблюдать за ней с небес.





Письмо написала одна из сотрудниц Королевской почты, тронутая посланием незнакомой девочки. Об этом, как пишет Daily Mail, рассказала в соцсети Линда Росс — сестры Дженнифер и тетя Эллы.

«Это сделало ее такой счастливой! Когда она получила письмо, то просто просияла улыбкой. Это показывает, какие удивительные люди живут в этом мире. Безмерно благодарна!», — написала Линда.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что невеста получила трогательное послание от умершей матери на своих свадебных туфлях.

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