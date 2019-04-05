Деньги

В 2019 году уплатить налоги нужно раньше, чем обычно: сделано важное уточнение

В связи с переносом выходных дней последним сроком для уплаты налогов в 2019 году является не 30 апреля, а 26 апреля. Об этом сообщили Государственной фискальной службе Украины.

«Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины „О переносе рабочих дней в 2019 году“ от 10.01.2019 № 7-р в апреле текущего года вторник 30 апреля перенесен на субботу 11 мая, то есть последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборов приходится на выходной день 30 апреля 2019 года. Нормами Налогового кодекса Украины не предусмотрен перенос сроков уплаты налогов и сборов (п. 57.1 ст. 57 Кодекса), поэтому уплату начисленных текущих налоговых обязательств необходимо осуществить не позднее 26 апреля 2019 года», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее заместитель начальника управления, начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Татьяной Федченко рассказала «ФАКТАМ» о том, как людям, сдающим в аренду жилье, следует платить налоги.

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