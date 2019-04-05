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В 2019 году уплатить налоги нужно раньше, чем обычно: сделано важное уточнение
В связи с переносом выходных дней последним сроком для уплаты налогов в 2019 году является не 30 апреля, а 26 апреля. Об этом сообщили Государственной фискальной службе Украины.
«Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины „О переносе рабочих дней в 2019 году“
Ранее заместитель начальника управления, начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Татьяной Федченко рассказала «ФАКТАМ» о том, как людям, сдающим в аренду жилье, следует платить налоги.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!