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Доходы от сдачи квартир в аренду и продажи мебели облагаются налогом: почему об этом нужно знать

«ФАКТЫ» уже рассказывали о том, почему наши заробитчане, а также все, кто получал деньги из-за рубежа, должны посетить налоговую службу, о том, куда и как подавать декларацию и кто должен это сделать в 2019 году (номер газеты за 14—20 февраля). Мы с заместителем начальника управления, начальником отдела администрирования налога на доходы физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Татьяной Федченко продолжаем анализировать другие случаи, когда человек обязан подавать декларацию. Поэтому продолжим…

«Информация о том, что человек нелегально сдает квартиру или дом в аренду, поступает от других граждан»

— Мы остановились на том, что люди, сдававшие свое имущество в аренду, обязаны подать декларацию о доходах по итогам года. Речь идет о домах и квартирах?

— Налог уплачивается при сдаче не только жилых помещений, но и гаражей, дачных домиков, приусадебных и других земельных участков. Налогом также облагаются доходы, полученные от сдачи в аренду автотранспорта и другого движимого имущества.

Кстати, тут есть нюанс. Если недвижимость или другое имущество арендует юридическое или физическое лицо — предприниматель, то налоговым агентом является именно арендатор. Он и обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц по ставке 18 процентов и военный сбор в размере 1,5 процента.

В случае, если имущество сдается в аренду физическому лицу, налог и военный сбор платит арендодатель — человек, сдающий такое имущество.

— А если заверить договор аренды у нотариуса, тогда он станет налоговым агентом?

— В данном случае нет. Нотариус может только заверить договор аренды имущества. Правильность уплаты налога он не проверяет.

— Большинство людей никаких договоров не заключают. И как вы их отследите?

— Для выявления таких лиц мы работаем с органами исполнительной власти, жэками, консьержами, дворниками, поселковыми и уличными комитетами, беседуем с соседями, родственниками. Кроме того, информация о том, что человек нелегально сдает квартиру или дом в аренду, поступает от других граждан.

— Бывших жен, мужей. Ясно. Допустим, человек квартиру не сдавал, а продал. Он обязан подавать декларацию?

— В первую очередь хочу отметить, что при продаже на протяжении года не более одного жилого дома, квартиры или их частей, комнаты, дачного домика, а также земельного участка в размере, предусмотренном Земельным кодексом для бесплатной приватизации, сумма не подлежит налогообложению при условии, что такое имущество находилось в собственности человека дольше трех лет.

— То есть если я куплю квартиру и продам ее не через три года, а через год, то заплачу налог?

— Да. Зато у нас не облагается налогом доход, полученный от продажи унаследованного имущества.

— А если все-таки человек продал в 2018 году две квартиры?

— В таком случае он должен при продаже второй квартиры уплатить налог на доходы физических лиц и полуторапроцентный военный сбор (естественно, при условии, что квартира, которая в течение года была продана первой, находилась в собственности более трех лет).

При этом кодекс обязывает нотариусов проверять уплату налога перед заверением сделки. Нотариус может заверить договор купли-продажи или обмена только при наличии оценочной стоимости недвижимости и документа об уплате налога. К тому же все нотариусы ежеквартально подают информацию о подобных договорах (включая стоимость недвижимости и сумму уплаченного налога) в налоговые органы. Таким образом, после нотариального заверения сделки налог считается уплаченным и декларацию людям подавать не нужно.

— Допустим, человек продал не квартиру, а мебель, одежду, картину…

— Это еще один случай, который обязывает при получении дохода подавать декларацию, но при условии, что продажа была осуществлена другому физическому лицу (не налоговому агенту). Суммы, полученные от продажи движимого имущества, в том числе мебели, шуб, украшений, произведений искусства и так далее, подлежат налогообложению.

— Любые суммы или те, которые превышают какой-то порог?

— Налогообложению подлежит вся сумма. Минимума, при котором доход не облагается, нет.

— По какой ставке?

— В данном случае кодекс относит такие доходы к так называемым другим, которые облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 18 процентов. Если человек продал из рук в руки какое-либо имущество (кроме недвижимости и автотранспортных средств) и получил от другого физического лица деньги, то по закону он обязан подать декларацию и уплатить налог в размере 18 процентов и военный сбор — 1,5 процента.

«Доходы от реализации первого за год автомобиля не облагаются налогом»

— Еще один момент. Человек продал в 2018 году автомобиль. Считаются ли налоговыми агентами комиссионные площадки, через которые люди реализуют машины?

— Прежде всего хочу отметить: если человек продал в течение года один легковой автомобиль, мотоцикл, мопед, то налог в данном случае не взимается. И декларацию продавцу такого автотранспорта подавать не нужно. А вот при каждой последующей сделке на протяжении календарного года ему уже придется платить налог на доходы физических лиц по ставке 5 процентов и военный сбор — 1,5 процента.

— Значит, если человек продал за год несколько легковых автомобилей, то только после продажи второй (третьей и так далее) машины ему нужно будет заплатить пятипроцентный налог с доходов плюс полуторапроцентный военный сбор?

— Да.

— Предположим, человек продал в прошлом году один легковой автомобиль и один мотоцикл.

— Доходы от реализации и первого автомобиля, и первого мотоцикла не облагаются налогом. Также важно знать, что средства от продажи других автотранспортных средств (кроме легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда) облагаются налогом и сбором независимо от количества сделок в году.

— Например, лодки или яхты?

— Именно так.

— Декларацию продавцу второго и последующих автомобилей подавать придется?

— Если сделка была оформлена через посредника — налогового агента или непосредственно в органе регистрации транспортных средств (сервисном центре МВД), но без регистрации у нотариуса, то такой посредник (сервисный центр МВД) обязан ежеквартально подавать информацию о договорах (включая стоимость автотранспортного средства и сумму уплаченного налога) в налоговые органы. Но при этом продавец должен подать декларацию, поскольку посредник является налоговым агентом только в части информирования налоговых органов о сделке. Обязанность по уплате налога и сбора в таком случае возлагается на продавца автотранспорта.

— А если сделку оформили у нотариуса, он считается налоговым агентом?

— В том, что касается всего движимого имущества, нотариус удостоверяет соответствующий договор купли-продажи или обмена объектов движимого имущества (кроме первой продажи легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов) только при наличии документа о его оценке и документа об уплате в бюджет продавцом или сторонами договора мены налога и сбора, исчисленных исходя из цены, указанной в договоре, но не ниже среднерыночной стоимости имущества.

— Значит, сначала человек платит налог и только потом может заверить его у нотариуса?

— Совершенно верно.

— И нотариус проверит сумму?

— Именно так.

— А декларацию продавцу нужно подавать?

— В случае заверения сделки нотариусом — нет.

«Подарки облагаются точно так же, как и наследство»

— Тогда такой вопрос. Человек получил наследство. Ему нужно подавать декларацию? Наследство вообще облагается налогом?

— Ответ на этот вопрос зависит от степени родства и резидентского статуса наследника.

— В каком смысле?

— В самом прямом. Имущество, унаследованное членами семьи первой и второй степени родства, облагается налогом на доходы физических лиц по нулевой ставке.

— То есть налог с такого наследства не платится вообще?

— Да, в таком случае налог платить не нужно. Кроме того, наследники освобождены от декларирования этого дохода.

— Кто относится к членам семьи первой и второй степени родства?

— К членам семьи первой степени родства относятся супруги (муж и жена), родители, дети (в том числе усыновленные). Ко второй степени родства относятся родные братья и сестры, бабушки и дедушки (родители отца и матери), внуки.

— Получается, если в 2018 году я получила квартиру от бабушки в наследство, то не должна платить налог и подавать декларацию?

— Более того, поскольку налог не взимается, то наследник даже не обязан проводить оценку унаследованного имущества. В первую очередь это важно в случае унаследования недвижимости.

— Но кто-то же платит налог при получении наследства?

— Люди, получившие наследство от остальных (более дальних) родственников, а также просто от знакомых. Наследство, полученное от такой категории граждан, подлежит налогообложению. Например, при унаследовании имущества от родного дяди или тети налог и сбор придется платить. Более того, если такими наследниками не был уплачен налог до нотариального оформления объектов наследства, то они еще и обязаны подать декларацию. Также заплатить налог обязаны все, кто получил наследство от нерезидента. Даже, если такие нерезиденты считаются членами семьи первой и второй степени родства.

— Выходит, если мой отец не был резидентом Украины и оставил мне наследство…

— …то вы должны заплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор. При этом отмечу, что облагается налогом наследство как полученное от нерезидента, так и полученное на территории Украины наследство — но нерезидентом.

— Значит, если я завещаю квартиру сыну, который принял гражданство Польши…

—…то он также будет обязан уплатить налог при унаследовании имущества.

— Какой?

— Наследство, полученное от нерезидента или нерезидентом, облагается по ставке 18 процентов. А все остальное унаследованное имущество (за исключением наследства от родственников первой и второй степени родства) — по ставке 5 процентов.

Также, кроме налога на доходы физических лиц, граждане обязаны уплатить военный сбор, который составляет 1,5 процента от стоимости унаследованного или подаренного имущества. Исключение составляют лица, получившие доходы от унаследованных средств, имущества, имущественных или неимущественных прав, которые облагаются по нулевой ставке.

— Так проще моему отцу, который является нерезидентом, мне такую квартиру подарить!

— Ничего не проще. Согласно нормам Налогового кодекса, подарки облагаются точно так же, как и наследство: по тем же ставкам и на тех же условиях. Но следует отметить, что в таком случае факт дарения не только квартиры, но и другого имущества должен быть оформлен соответствующим образом. Кроме того, для целей налогообложения должна быть проведена оценочная стоимость подарка.

— За подарки тоже нужно платить налоги?

— Да. Облагаются налогом те подарки, которые были получены не от родственников первой и второй степени родства. Так что говорить о налогообложении этих двух доходов (наследства и подарков) можно обобщенно. В уплате налога есть несколько нюансов, о которых я хочу рассказать.

Во-первых, если наследником выступает нерезидент Украины, налог на доходы физических лиц и военный сбор должны быть уплачены до нотариального оформления объектов наследования, при этом декларация не подается. В противном случае нотариус не выдаст свидетельство о праве наследования.

Во-вторых, в случае перехода к наследнику права на получение страховых выплат страховая компания выступает налоговым агентом. Поэтому людям, унаследовавшим такие выплаты, не нужно подавать декларацию.

В-третьих, если наследник-резидент самостоятельно, до нотариального оформления объектов наследования, уплатил налог (сбор), ему тоже не надо подавать декларацию по итогам года.

— А как он подтвердит, что налог был уплачен к моменту оформления наследства или дарственной?

— При оформлении наследства или договора дарения у нотариуса нужно показать ему квитанцию об уплате налога и сбора в бюджет. Нотариус в свою очередь отобразит в форме № 1ДФ, на какую сумму имущество вы унаследовали или получили в подарок. И сколько уплатили в бюджет.

— Выходит, что подавать декларацию о доходах должен человек, получивший наследство от дальнего родственника или от иностранца и не уплативший налог перед оформлением свидетельства?

— Именно так. Наследник, не уплативший налог до нотариального оформления, обязан сделать это по итогам года путем подачи декларации.

Еще раз напоминаю, что декларационная кампания в этом году длится до 2 мая включительно.

Получить бесплатные консультации и помощь в заполнении декларации можно в Центрах по обслуживанию налогоплательщиков. Также всю необходимую информацию можно узнать, позвонив в контакт-центр ГФС по номеру 0−800−501−007. Звонки со стационарных телефонов Украины бесплатные.

Кроме того, на официальном сайте ГФС создан баннер «Деклараційна кампанія — 2019» http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan/ с размещением информации по декларированию и примерами заполнения декларации.

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