Дебютный бой Усика в супертяжелом весе назначен официально (фото)

Спорт

Дебют 32-летнего чемпиона мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александра Усика (16−0, 12 КО) в супертяжелом весе состоится 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США) в бою против живущего во Франции 38-летнего камерунца Карлоса Такама (36−5-1, 28 КО). Об этом объявлено официально.

«Усик добился всего в крузервейте. Я готов поприветствовать его в новом мире супертяжелого дивизиона. Могу пообещать, что это будет прекрасный бой. Я устрою Усику тяжелый тест в его дебютном бою в новом дивизионе. У меня большие планы в этой весовой категории, и этот бой — прекрасный шанс это доказать», — заявил Карлос Такам в интервью Мatchroomboxing.

«25 мая станет поворотной датой в моей карьере, когда я перейду в супертяжи. В крузервейте я стал абсолютным чемпионом мира, и это моя цель и в новом дивизионе. Это настоящий вызов, и он начнется 25 мая в поединке против Карлоса Такама. Это первый бой в новом дивизионе, но я должен испытать свои силы в поединке с соперником мирового класса», — заявил Александр Усик.

В прямом эфире поединок Усик — Такам в США покажет DAZN, в Великобритании — Sky Sports, а в Украине, как подтвердил промоутер украинского боксера Александр Красюк, телеканал «Интер». Продажа билетов на бой стартует 10 апреля.

*Из 36 боев 28 Карлос Такам выиграл нокаутом

Кстати, в андеркарте боя Усик — Такам проведет поединок украинский полулегковес Олег Малиновский (23−0, 7 КО), соперник которого пока уточняется.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанаты одобрили отказ Усика от пояса WBA.

Фото K2 Promotions, Boxingscene

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