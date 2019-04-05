В России арестовали активистов, "похоронивших" Путина

Мир

В России продолжают «хоронить» Владимира Путина. Так, 3 апреля инсталляция с надгробием Путина появилась в Санкт-Петербурге в Александровском саду. 4 апреля сотрудники уголовного розыска задержали двух активистов, которые устроили эту акцию.

5 апреля суд в Санкт-Петербурге арестовал одного из активистов Андрея Жексимбаева на девять суток из-за этой акции. Об этом сообщают российские СМИ.

Жексимбаева признали виновным в организации мероприятия без подачи уведомления (ч.2 ст. 20.2 КоАП). Вместе с Жексимбаеваем был также задержан активист движения «АгитРоссия» Григорий Кудрявцев. По нему заседание пока не состоялось.

Как писали «ФАКТЫ», первая акция с «могилой Путина» прошла в Набережных Челнах 10 марта у здания Следственного комитета, там была установлена инсталляция в виде надгробия президента Владимира Путина. На черном каменном памятнике была размещена его фотография и надпись: «1952−2019».

После этого акция приобрела характер флэшмоба, и активисты в разных городах стали устанавливать похожие инсталляции.

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